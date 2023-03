Como ya adelantamos a finales de enero, más concretamente lo hizo mi compañero Diego, Ubuntu Cinnamon ya es oficialmente un sabor oficial de Ubuntu, valga la redundancia. Hace dos meses ya le habían dado la bienvenida, pero semi-internamente. En aquel momento, ni el líder del proyecto ni ninguno de sus colaboradores dijo nada por ningún medio, y se han esperado hasta esta semana para dar la noticia, lo que tiene su sentido.

El líder de Ubuntu Unity lo hizo poco más o menos igual. Si mi memoria no me falla, Sudra sí dijo algo en cuanto se enteró, pero el comunicado oficial lo dio justo cuando faltaban días para lanzar la beta de la familia Kinetic Kudu. Lunar Lobster llegará el 20 de abril, y en unos días, de hecho ya están subiendo imágenes y haciendo las pruebas pertinentes, ya se podrá probar la beta de Ubuntu 23.04, momento en el que Ubuntu Cinnamon, ahora ya al 100%, será un sabor oficial. La diferencia entre ese momento y el comunicado de su llegada, como hace dos meses con el mensaje menos público, es que su beta ya aparecerá en el cdimage de Ubuntu.

Ubuntu Cinnamon llevaba 4 años como «Remix»

Hace ya casi 4 años desde que Ubuntu Cinnamon Remix empezó a dar sus primeros pasos. Recuerdo que después del verano de 2019 encontré algo en Twitter sobre Ubuntu Cinnamon, y me di un paseo por todo su Timeline para enterarme bien de todo. Era eso, un nuevo «Remix», la coletilla que llevan todas las distribuciones basadas en Ubuntu que quieren llegar a formar parte del equipo oficial. Lo recuerdo bien, porque además pasó algo que no me gustó nada: aquel post fue copiado, traducido y pegado en un medio brasileño (un saludo si me leen), y Joshua Peisach les felicitó y agradeció la difusión a ellos. Luego se me acusó a mí de plagio, porque un retardo en la publicación en redes hacía parecer que mi artículo había sido el que plagiaba.

No está mal basarse/inspirarse en la información de otros, pero el copia/pega, si no es de fuentes oficiales, es de hacérselo mirar. Una cosa es enterarse de una noticia por otro medio e ir a la fuente oficial, y la otra es hacer tuyo el contenido creado por otro sin citar fuentes.

Pero eso es parte del pasado, y ahí debe quedar. El presente es que Ubuntu Cinnamon ha conseguido formar parte del equipo oficial. Fue el primero en aparecer de una lista, digamos, mediana en la que también estuvo Ubuntu Unity y están Ubuntu Web, UbuntuEd (los tres anteriores del mismo desarrollador), UbuntuDDE y Ubuntu Sway, no sé si me dejo alguno. Además, se espera una resurrección, la de Edubuntu que podría volver de la mano del líder del proyecto de Ubuntu Studio y su mujer, quien sería la líder oficial, o por lo menos en los despachos.

¿Competencia para Linux Mint?

Sobre el sabor en sí, hay que saber que la relación entre Ubuntu Cinnamon, Ubuntu y Cinnamon será parecida a la de Kubuntu, Ubuntu y KDE neon. KDE neon tiene base Ubuntu, pero el escritorio lo crea KDE y lo sube antes al sistema operativo que más controla. Kubuntu también es de KDE, pero está bajo el paraguas de Canonical, y no actualiza Plasma hasta que cambian de versión, a no ser que se añada su repositorio Backports. De una manera similar, Ubuntu Cinnamon es ahora parte de Ubuntu, pero no ha llegado para competir directamente con Linux Mint, también de base Ubuntu. El sabor principal del linux «menta» es el Cinnamon, y tiene toda la preferencia. Además, Linux Mint no está obligado a hacer nada de lo que diga Canonical, y de hecho deshace muchos de los cambios polémicos que la compañía de Mark Shuttleworth obliga a introducir.

En cuanto a plazos, Ubuntu sale en abril y octubre, y Linux Mint sobre junio y diciembre. Las nuevas versiones de Mint incluyen una nueva versión de Cinnamon, mientras que las del sabor oficial de Canonical llega con un Cinamon que fue lanzado de 4 a 5 meses antes.

En lo personal, y aunque le doy la bienvenida a Ubuntu Cinnamon, creo que yo no lo usaré nunca. Si uso Ubuntu, me decanto por la edición principal (GNOME) o Kubuntu, y si quiero Cinnamon + Ubuntu, Linux Mint me atrae más. Ahora bien, si Canonical ha decidido aceptar un nuevo componente en la familia es porque cumple con sus requisitos de calidad, lo que es otra manera de decir que Ubuntu Cinnamon tiene a una gran compañía detrás. Como siempre se dice en estos casos, al final la decisión es nuestra.