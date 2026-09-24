Ubuntu acelera las actualizaciones de seguridad del kernel con un nuevo sistema de publicación que permitirá distribuir las correcciones con mayor frecuencia. Canonical ha anunciado un cambio en el proceso de Stable Release Updates (SRU) del kernel, pasando del actual esquema 4/2 a un ciclo unificado de dos semanas.

El cambio responde a un escenario en el que las vulnerabilidades del software están siendo descubiertas a un ritmo cada vez mayor. Canonical señala especialmente el uso de inteligencia artificial y agentes automatizados para encontrar nuevos fallos de seguridad, una situación que obliga a revisar los tiempos necesarios para preparar, probar y distribuir las correcciones a los usuarios de Ubuntu.

Ubuntu cambia el ciclo del kernel para publicar las correcciones más rápido

Hasta ahora, el equipo del kernel de Ubuntu trabajaba con un modelo denominado 4/2. Este sistema establecía un ciclo principal de cuatro semanas para las actualizaciones del kernel y contemplaba una actualización adicional aproximadamente dos semanas después para solucionar vulnerabilidades críticas y otros problemas urgentes.

Canonical introdujo este modelo en 2023 precisamente para mejorar la rapidez con la que las correcciones de seguridad podían llegar a los usuarios. Ahora el equipo considera necesario reducir todavía más los tiempos de espera y ha anunciado un nuevo ciclo basado en periodos de dos semanas.

Con el nuevo procedimiento, la preparación de parches y compilaciones se concentrará durante la primera semana. Durante la segunda se realizarán las pruebas y la certificación necesarias antes de publicar la actualización estable. Al encadenarse estos ciclos, el resultado será una mayor frecuencia de actualizaciones del kernel, que podrán llegar a los sistemas de Ubuntu aproximadamente cada semana.

Más velocidad, pero sin eliminar las pruebas

El objetivo de Canonical no consiste simplemente en publicar los parches cuanto antes. Las actualizaciones del kernel siguen teniendo que superar el proceso de pruebas correspondiente para reducir el riesgo de introducir regresiones en las versiones estables de Ubuntu.

La documentación del proyecto explica que el proceso SRU está diseñado precisamente para incorporar correcciones, actualizaciones de seguridad y mejoras de hardware intentando mantener la estabilidad de las versiones ya publicadas. El nuevo calendario modifica la frecuencia del proceso, pero no elimina estas etapas de validación.

Para quienes necesiten disponer de una corrección antes de que finalice el ciclo de pruebas, Canonical mantiene además el repositorio -proposed . Sin embargo, utilizar paquetes de este repositorio implica asumir un nivel de riesgo superior, ya que todavía no han completado el mismo proceso de validación que las actualizaciones estables.

¿Qué ocurre si aparece una vulnerabilidad crítica?

Canonical también quiere reducir el tiempo durante el cual un sistema puede quedar expuesto cuando se descubre una vulnerabilidad que todavía no dispone de un parche listo para distribuir. La compañía afirma que pretende proporcionar o documentar medidas de mitigación en un plazo de entre 24 y 48 horas desde la identificación de una vulnerabilidad cuando sea posible.

Si no existe una solución temporal segura, la recomendación puede consistir en aplicar medidas generales de endurecimiento del sistema mientras se prepara y valida la corrección definitiva.

Este planteamiento se suma a otras tecnologías de seguridad de Ubuntu. Canonical Livepatch, por ejemplo, permite aplicar determinadas correcciones críticas y de alta gravedad directamente sobre un kernel en ejecución, evitando el reinicio inmediato del sistema. El servicio está disponible mediante Ubuntu Pro y es gratuito para uso personal en hasta cinco equipos.

El cambio de calendario no significa, por tanto, que todos los usuarios vayan a tener que instalar un nuevo kernel cada pocos días. El propósito es disponer de un mecanismo de publicación más ágil cuando existan correcciones que necesiten llegar rápidamente a los sistemas compatibles.

Con este nuevo ciclo, Ubuntu busca adaptar su proceso de mantenimiento del kernel al ritmo actual de descubrimiento de vulnerabilidades. La combinación de ciclos de publicación más cortos, pruebas automatizadas y medidas de mitigación pretende reducir el tiempo que transcurre entre el descubrimiento de un problema de seguridad y la disponibilidad de una solución para los usuarios.