Ha llegado el día. Canonical ha hecho oficial el lanzamiento de Ubuntu 26.10. Como es habitual, el GNOME no ha sido el primer hermano en publicar su disponibilidad, pero si es el momento en el que se podría decir que el lanzamiento es real, y cuando nosotros le hemos dado a publicar (el artículo se actualizará con toda la información cuando sea posible). El nombre en clave de esta familia es Stonking Stingray, y se trata de un lanzamiento provisional, es decir, soportado durante 9 meses (6 hasta la siguiente versión y 3 más de cortesía para dar tiempo a actualizar).

A continuación tenéis un resumen de lo más destacado que ha llegado a cada sabor, así como un punto en el que os mostramos las novedades compartidas. Y es que no hay que olvidar que Ubuntu es la base, pero cada sabor tiene su propio entorno gráfico, aplicaciones y toma algunas decisiones propias. Vamos allá.

Novedades compartidas de Ubuntu 26.10

Versión intermedia con nueve meses de soporte, hasta julio de 2027.

Linux 7.3, en un principio en RC, pero pronto en estable.

dbus-broker como implementación de D-Bus: se sustituye la implementación tradicional dbus-daemon por dbus-broker, que utiliza una arquitectura asíncrona orientada a eventos para gestionar la comunicación entre aplicaciones y servicios del sistema.

Coreutils completamente en Rust.

GCC 15.2.

LLVM 22.1.

Go 1.27.

Python 3.14.

OpenJDK 25.

Rust 1.97.

Avances en seguridad y OpenPGP.

Mayor compatibilidad con RISC-V.

Ubuntu 26.10: IA y voz piden paso, pero no por defecto

El escritorio incorporará GNOME 51. También se añadirá soporte para el cifrado completo del disco mediante TPM (FDE) en equipos sin una raíz de hardware confiable, mientras que la aplicación Configuración permitirá comprobar si un ordenador cuenta con la certificación de Ubuntu. A esto se suman diversas mejoras de accesibilidad y en el renderizado en monitores con escalado. La tienda App Center recibirá novedades como una vista detallada para paquetes Snap y DEB, una página dedicada a los controladores y compatibilidad con la instalación de códecs. Por su parte, Myna, la herramienta integrada de voz a texto que ya hemos comentado en este artículo, estará disponible en los repositorios, aunque no se instalará por defecto. Por último, Ubuntu 26.10 también contará con imágenes para dispositivos con arquitectura RISC-V.

Kubuntu 26.10

En desarrollo…

Xubuntu 26.10

Xubuntu 26.10 incorpora mejoras de estabilidad y compatibilidad con Wayland en los componentes de Xfce 4.20, con correcciones de cierres inesperados en Thunar y un panel más robusto. También se actualizan varias aplicaciones: Ristretto 0.14.0 añade reproducción aleatoria en las presentaciones, nuevas opciones de ordenación y apertura de imágenes desde enlaces web; Xfce Screenshooter 1.11.3 mejora las capturas de regiones y pantalla completa en Wayland, además de ofrecer vistas previas más nítidas en pantallas HiDPI; y Xfce Terminal 1.2.0 incorpora navegación entre resultados de búsqueda con Mayús+Intro, permite desactivar el resaltado de URL y reduce el consumo de CPU. Por su parte, Xfce Power Manager 4.20.1 añade el apagado del equipo como acción por inactividad y corrige la selección de dispositivos de retroiluminación.

El sistema también incluye mejoras y nuevas funciones en aplicaciones de GNOME 50, como Analizador de uso de disco, Visor de fuentes, Minas, Sudoku y Escáner de documentos. Por último, las aplicaciones ofimáticas y de edición gráfica se actualizan con LibreOffice 26.8 y GIMP 3.2.6, que incorporan sus novedades y correcciones.

Lubuntu 26.10

En desarrollo…

Ubuntu MATE 26.10 se pone al día, pero sin novedades

Ubuntu MATE 26.10 parece un lanzamiento de transición o de poner las cosas en su sitio. Tras problemas en la anterior entrega, cuentan con un nuevo equipo para que el proyecto siga adelante, pero no han tenido tiempo para añadir mejoras. Ya habrá tiempos mejores, sin duda.

Ubuntu Budgie 26.10: mejoras en el escritorio y más Wayland

Ubuntu Budgie 26.10 actualiza Budgie Desktop a la versión 10.10.3 e incorpora mejoras en la integración con Wayland, incluyendo avances en la compatibilidad con Wayfire. También corrige un problema por el que los diálogos de Polkit podían bloquear el escritorio. Entre las novedades destaca la incorporación a Raven, el centro lateral del escritorio, de un nuevo widget de radio por Internet que permite buscar y reproducir miles de emisoras, guardar favoritas y controlar la reproducción.

La actualización también mejora las opciones de personalización con Wallstreet, que permite configurar fondos de pantalla diferentes para el día y la noche y cambiar automáticamente las imágenes utilizando contenidos de Bing y Wikimedia. Por su parte, Budgie Weather añade la posibilidad de consultar la velocidad del viento en distintas unidades y facilita el cambio de posición del applet. La distribución incluye además mejoras en las traducciones, cambios en los indicadores y los temas visuales, un nuevo fondo de pantalla predeterminado y ajustes en la aplicación Budgie Welcome.

Ubuntu Studio 26.10

En desarrollo…

Edubuntu 26.10

En desarrollo…

Ubuntu Cinnamon 26.10 avanza hacia Wayland

Ubuntu Cinnamon 26.10 actualiza Cinnamon a la versión 6.6.9, con mejoras en el menú predeterminado, que ahora muestra el avatar del usuario en la parte superior y las descripciones debajo de los nombres de las aplicaciones. También incorpora un nuevo módulo de configuración para gestionar dispositivos Thunderbolt y USB 4, permite utilizar las esquinas activas con aplicaciones a pantalla completa y mejora los temas visuales. Por su parte, Muffin 6.6.3 continúa avanzando en la compatibilidad con los protocolos de Wayland, mientras que Nemo 6.6.4 añade la búsqueda de archivos mediante expresiones regulares y la posibilidad de pausar las operaciones con archivos.

La distribución también actualiza numerosas aplicaciones y componentes del escritorio, entre ellos LibreOffice 26.8.1.1, GNOME Calendar 51 y Rhythmbox 3.4.9. Gedit 48.1 incluye ahora sus complementos, mientras que Zoitechat sustituye a HexChat. Por último, las variantes del tema Yaru se adaptan a los cambios visuales de Cinnamon 6.6 y se elimina el paquete específico de Debian desktop-base .

Ubuntu Unity 26.10 se mantiene en Unity 7.7, pero más maduro

Ubuntu Unity 26.10 se centra principalmente en el mantenimiento del escritorio Unity 7.7, la corrección de errores y la actualización de paquetes para adaptarse a los cambios de Ubuntu 26.10. Entre las novedades destaca la inclusión de Lomiri Calculator, Lomiri Files y Lomiri Terminal de forma predeterminada. También se ha corregido una infracción de políticas en la biblioteca Nux, actualizado el empaquetado de unity-settings-daemon e incorporado nuevos fondos de pantalla. El desarrollo continúa centrado en mantener Unity mientras se trabaja en una alternativa para el futuro.

Ubuntu Kylin 26.10, la madurez llega ahora

Ubuntu Kylin 26.10 incorpora el kernel Linux 7.3, que amplía la compatibilidad con hardware reciente, incluidos los portátiles con Snapdragon X2 Elite, los sistemas Snapdragon X Elite y X Plus y las futuras plataformas AMD Zen 6. También añade mejoras para determinadas plataformas Intel, incluye listas de materiales de software (SBOM) en los kernels para amd64 y arm64 y actualiza ZFS a la versión 2.4.4. Además, ofrece módulos de kernel precompilados para las ramas 580 y 615 de los controladores NVIDIA, con módulos de código abierto para la serie 615 en las GPU Turing y posteriores.