Ubuntu para RISC-V da un paso importante con la llegada de imágenes de instalación que incluyen un entorno de escritorio preinstalado. Canonical está preparando estas imágenes para Ubuntu 26.10, conocido como Stonking Stingray, lo que permitirá instalar la distribución en equipos RISC-V compatibles sin tener que partir de una edición de servidor y configurar manualmente la interfaz gráfica.

Hasta ahora, Canonical ofrecía imágenes de Ubuntu para RISC-V centradas principalmente en el servidor y la línea de comandos. Aunque era posible instalar posteriormente un escritorio, disponer de una ISO específica simplifica el proceso y acerca Ubuntu a quienes quieren utilizar esta arquitectura como plataforma de escritorio. Las nuevas imágenes ya se pueden probar, aunque durante esta fase siguen siendo experimentales y todavía no cuentan con soporte oficial.

Ubuntu Desktop llega a la arquitectura RISC-V

La novedad está vinculada a Ubuntu 26.10, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de octubre de 2026. Canonical trabaja para publicar una imagen de Ubuntu Desktop con GNOME para sistemas RISC-V de 64 bits, junto con una alternativa mínima de Xubuntu que utiliza el entorno de escritorio Xfce.

Las imágenes están orientadas a hardware moderno compatible con el perfil RVA23 de RISC-V. Entre los equipos empleados para las pruebas destaca el SpacemiT K3, una plataforma en la que se ha centrado parte del trabajo de desarrollo.

Este requisito de arquitectura es relevante: no todos los procesadores RISC-V existentes cumplen las especificaciones necesarias. Por ello, las nuevas imágenes no deben interpretarse como una solución universal para cualquier placa o dispositivo basado en esta arquitectura.

Dos opciones: GNOME o Xfce

La imagen principal incorpora GNOME y pretende ofrecer una experiencia de escritorio completa en hardware compatible. La segunda opción es una imagen mínima de Xubuntu con Xfce, pensada especialmente para facilitar las pruebas y reducir las exigencias de recursos.

La diferencia también resulta importante al utilizar emulación. Según la información publicada por el equipo de Ubuntu, iniciar el escritorio GNOME en QEMU puede llevar más de 30 minutos en determinadas condiciones. La variante Xfce, más ligera, resulta una alternativa más práctica para desarrolladores y usuarios que quieran experimentar con RISC-V sin disponer de un equipo físico.

No obstante, la imagen mínima de Xubuntu se distribuye como una compilación experimental no oficial y sin soporte de Canonical. La imagen de Ubuntu Desktop también se encuentra en fase de pruebas antes de su publicación definitiva.

Trabajo adicional para adaptar Ubuntu

Preparar estas imágenes ha requerido cambios en la infraestructura de construcción de Ubuntu y en componentes relacionados con el sistema de instalación. Entre ellos figuran ajustes en livecd-rootfs para gestionar los árboles de dispositivos, además de modificaciones en el proceso de generación de las ISO.

También ha sido necesario avanzar en la compatibilidad de Flutter con RISC-V, ya que algunas aplicaciones de Ubuntu, incluido el instalador, dependen de esta tecnología. Aun así, todavía quedan componentes por adaptar: la tienda App Center, por ejemplo, no está preparada para esta arquitectura.

Descarga y disponibilidad

Las imágenes experimentales de Ubuntu 26.10 para RISC-V se pueden encontrar en los directorios de compilaciones diarias de Ubuntu. La edición mínima de Xubuntu está disponible en su propio directorio de compilaciones.

Canonical también dispone de una imagen de escritorio de Ubuntu 26.04.1 LTS para RISC-V, aunque el soporte para el SpacemiT K3 todavía está pendiente de llegar a esa versión.

La incorporación de estas ISO supone un avance para el ecosistema RISC-V: facilita las instalaciones, simplifica las pruebas de aplicaciones gráficas y reduce la dependencia de imágenes de recuperación mantenidas por fabricantes. El siguiente paso será comprobar cómo evoluciona la compatibilidad con el hardware y qué limitaciones desaparecen cuando se publiquen las imágenes definitivas.