Cuando uno tiene un PC antiguo y empieza funcionar mal, muchos recomendamos instalarle Linux. El motivo es muy sencillo: hay distribuciones de todo tipo, y muchas de ellas consumen muy pocos recursos. Es probable que muy pronto, ante una recomendación como esta, alguien se pregunte por qué o nos ponga pegas, y el culpable será Ubuntu 26.04: Canonical ya ha publicado una parte de las notas del lanzamiento, y los requisitos mínimos sorprenderán a más de uno.

El procesador que se pedirá será un dual-core de 2GHz, y el almacenamiento se queda en 25GB. Esto no ha cambiado, pero la memoria recomendada deberá tener un mínimo de 6GB de RAM. Llaman la atención son esos 6GB de RAM, y más si vamos a la página de soporte de Microsoft y vemos que Windows 11 sólo pide 4GB. ¿Qué está pasando? ¿Ubuntu 26.04 requerirá un gran esfuerzo para moverse?

Requisitos mínimos de Ubuntu 26.04: sólo una recomendación

No hemos querido hacer un clickbait con el titular, y ya habíamos adelantado un detalle importante. Lo que hace Canonical es básicamente decir «Mira: para tener una experiencia óptima, es mejor que tu PC tenga al menos 6GB de RAM«. Lo que no explica directamente es que es una recomendación, no una obligación.

Comparándolo con Windows 11, yo lo conseguí instalar en un viejo portátil con 4GB de RAM, lo que pide Microsoft, y era muy lento, desesperante. En el mismo equipo, Ubuntu 22.04 no corría como un guepardo, pero sí se movía dignamente. Y Ubuntu no ha cambiado mucho en estos cuatro años.

La diferencia entre los 4GB de RAM de Windows 11 y los 6GB de Ubuntu es que Windows se negará a instalarse si detecta menos RAM, y Ubuntu 26.04 se instalará sin rechistar. Siempre y cuando no haya tan poca RAM disponible que la instalación dé error.

Historia de los requisitos mínimos de Ubuntu

En Ubuntu 14.04, Canonical empezó a pedir 1GB de RAM, lo que subió de los 512MB que pedía Ubuntu 12.04 (sorprende, teniendo en cuenta que era Unity). Ya en 18.04 empezó a pedir los 4GB que pide hasta la última estable disponible (25.10), pero ese mínimo subirá a 6GB este mes.

Aunque pueda mosquear, esta recomendación está hecha de buena fe. Nos están diciendo o prometiendo que si la cumplimos usaremos un equipo fluido, no como Microsoft. Además, a diferencia de la compañía de Redmond y Apple, y como hemos explicado, sí será posible instalarlo en equipos que no cumplan con ese requisito, dejando a usuario final la decisión de si usa un producto o no.

Si un equipo no va como se espera, hay sabores oficiales mucho más ligeros, siendo Kubuntu una de las mejores opciones por usar un escritorio lleno de funciones y ligero. Si tampoco va bien, Xubuntu o Lubuntu sí deberían hacerlo.

Ubuntu 26.04 llegará el próximo 23 de abril, con Linux 7.0 y GNOME 50 como principales novedades. Que no os asusten esos 6GB, que en realidad no ha cambiado nada.