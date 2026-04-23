Ha llegado el día y la hora. Canonical ha hecho oficial el lanzamiento de Ubuntu 26.04 LTS, que tendrá el nombre en clave de Resolute Raccoon. En este artículo vamos a hablar de todo el lanzamiento, lo que significa que detallaremos las novedades más destacadas de todos los sabores oficiales y facilitaremos los enlaces a las descargas. Le hemos dado a publicar antes de que todos los sabores anuncien sus lanzamientos, justo cuando Canonical nos ha anunciado la llegada del sabor principal.

Cabe recordar que Ubuntu 26.04 es una versión LTS, por lo que estará soportada durante más tiempo. También, como detallaremos más adelante, que ha habido dos tres sabores que han tenido ciertos problemas, o cuatro si tenemos en cuenta que Kubuntu se estuvo planteando no lanzar versión LTS y dejar su mapache resuelto en un lanzamiento provisional. En cualquier caso, vamos con todo lo que nos interesa.

Novedades generales de la familia Resolute Raccoon

Como siempre, la familia comparte algunas novedades:

Soportado durante más tiempo, 5 años mínimo la versión principal y 3 los sabores oficiales. Ubuntu MATE, Ubuntu Unity y Ubuntu Kylin no serán LTS.

Linux 7.0.

Firefox 149.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

APT 3.2.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Ubuntu 26.04 nuevas aplicaciones por defecto y retoques menores

Ubuntu 26.04 LTS llega con la principal novedad de GNOME 50 y Linux 7.0, para lo que ya tenemos dos artículos relacionados. Pero también han introducido otras novedades que merece la pena destacar. Por ejemplo, por defecto aparecerán asteriscos al introducir la contraseña al usar sudo. Muchas distribuciones prefieren no mostrar nada, ya que un número de caracteres puede dar pistas de qué podría haber debajo. Pero la mejora de seguridad es tan pequeña que Canonical ha decidido sí mostrar algo.

El centro de aplicaciones, ese que es básicamente una Snap Store, permite ahora gestionar paquetes DEB, lo que la hace ser mejor que nunca. Muchos se quejan de que sigue sin soportar paquetes flatpak, por lo que prefieren mantenerse en GNOME Software.

Hablando de software, Resolute Raccoon llega sin «Programas y Actualizaciones», una aplicación histórica para, entre otras cosas, gestionar repositorios y controladores. Como se pueden eliminar repositorios, incluidos los del sistema, se ha eliminado la aplicación y, como reza el refrán, «muerto el perro, se acabaron las pulgas». La pestaña de Ubuntu Pro se moverá a Security Center, y agregar y eliminar repositorios deberá hacerse desde el terminal. Si os estáis preguntando cómo gestionar los controladores, en teoría lo hará el sistema operativo.

Por otra parte, los colores de las carpetas serán diferentes. Hasta ahora eran de color gris y morado, lo que le daba algo de personalidad. En 26.04 y por defecto serán naranja, lo que se acerca más a lo que ofrece la experiencia GNOME.

Ubuntu 26.04 también cambiará algunas aplicaciones por defecto: Totem dejará su lugar a Showtime y el monitor del sistema será Resources, dos aplicaciones más modernas.

Llama la atención que ahora se recomiendan 6GB de RAM como mínimo. Llama la atención, pero es sólo una recomendación; no parece que 26.04 sea más pesado que 25.10. De hecho, algunas pruebas sugerirían lo contrario.

Kubuntu 26.04 sube a Plasma 6.6 y se pasa a Wayland por defecto

La edición KDE es una de las más queridas por la comunidad, y Kubuntu 26.04 ha llegado con cambios importantes. El primero de ellos es que ya se han decidido a usar sesiones Wayland por defecto, no estando soportado de inicio X11 (se puede instalar con sudo apt install plasma-session-x11).

El resto de novedades propias del sabor se lo quedan Qt 6.10.2, KDE Frameworks 6.24 y KDE Gear 25.12.3. Puede que hayan pecado de conservadores, pero es lo normal teniendo en cuenta que es una versión LTS.

Lubuntu 26.04 sigue a lo suyo: despacito y buena letra

Lubuntu es la edición más ligera. En esta versión se pasa a usar LXQt 2.3, lo que es la novedad más destacada. La versión de Qt será Qt 6.10.2. El software lo completan paquetes como Featherpad 1.6.2 y Discover (la tienda de software de KDE) 6.3.3.

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Xubuntu 26.04

En desarrollo…

Ubuntu MATE 26.04 no será LTS

El proyecto Ubuntu MATE está en problemas. Martin Wimpress dejará de ser el líder y se busca sustituto y mantenedores. Por estos motivos no pueden asegurar el soporte extendido.

En desarrollo…

Ubuntu Budgie 26.04 se suma a la tendencia «Wayland-Only»

Hace ya mucho tiempo desde que GNOME se pasó a Wayland, pero no tanto desde que sólo ofrece esa opción por defecto. Todos los escritorios van en la misma dirección, y una de las novedades más destacadas de Ubuntu Budgie es justamente esa.

En cuanto al escritorio, ahora usa Budgie Desktop 10.10.2, la segunda actualización de mantenimiento de la serie 10.10 que justamente abandonó el soporte para X11. Otras decisiones les han hecho pasarse a usar SDDM como gestor de inicio de sesión y realizar cambios en aplicaciones: VLC sustituye a Parole, los tamaños de iconos en Nemo se han ampliado un poco y el visor de fuentes ahora sigue el tema del sistema por defecto.

La herramienta de capturas ha dado un gran salto cualitativo, y ahora permite seleccionar una región (además de la pantalla completa), grabar también el audio, incluye botones de iniciar y parar y también configurar un tiempo de grabación.

Ubuntu Budgie 26.04 no es una versión más; es un lanzamiento de los que merecen la pena.

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Ubuntu Studio 26.04 baja el panel a la parte inferior

En desarrollo…

Edubuntu 26.04 estrena color de acento y mejora el instalador

Edubuntu 26.04 llega repleto de novedades. Además de la base compartida con la versión principal (GNOME 50 y Linux 7.0), ha mejorado mucho el instalador y el menú de administración. Por otra parte, el color de acento ha pasado a ser azulado, dejando atrás el rojo de versiones recientes. Como siempre, han aprovechado para actualizar las aplicaciones para la educación.

Ubuntu Cinnamon 26.04 se queda en Cinnamon 6.4, pero mejora su estabilidad

Ubuntu Cinnamon 26.04 ha priorizado la estabilidad. En vez de subir al Cinnamon 6.6 disponible desde diciembre y que ya usa Linux Mint, han preferido mantenerse en la serie 6.4 que es mucho más estable. Y es que no hay que olvidar que Resolute Raccoon es una versión LTS.

Sí usan los menús de Cinnamon 6.6, pero el resto se queda en la serie 6.4. Para el escritorio es Cinnamon 6.4.13, que sube desde la 6.4.12 que se usó en 25.10. Por otra parte, usa algunas aplicaciones de GNOME 50, mientras que el grueso de suites y bibliotecas se han puesto al día.

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Ubuntu Unity 26.04 no será LTS, pero hay lanzamiento esta vez

Ubuntu Unity 26.04 sí ha llegado. No hubo 25.10, pero sí Resolute Raccoon. Novedades no hay muchas, pues se mantienen en Unity 7.7, y se han centrado en corregir errores, ponerse al día… y entregar algo. De lo contrario podrían haber dejado de ser sabor oficial.

No será una versión LTS de manera oficial, por lo que debería estar soportado durante 9 meses. Pero el equipo promete que sí ofrecerán soporte extendido.

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Ubuntu Kylin 26.04 llega con UKUI 4.2, y tampoco es LTS

Y terminamos con Ubuntu Kylin 26.04, el tercer sabor que no es LTS esta vez. Por lo tanto, estará soportado durante 9 meses. Su novedad más destacada es que sube a UKUI 4.20, con mejoras como un menú de inicio y barra de tareas que ahora trabajan conjuntamente.

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A disfrutar de Resolute Raccoon

Elijáis lo que elijáis, que lo disfrutéis. Y si lo usáis para trabajar, que seáis más productivos.