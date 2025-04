Ubuntu 25.04 incluye GIMP 3.0 desde, creo, su primera RC. Y si no, desde la RC2 seguro. Desde un primer momento, me picó la curiosidad y lo instalé en mi Daily Build, esa que uso para pruebas e informar de novedades, pero no estaba en español, sólo en inglés. Daba igual si lo intentaba cambiar desde los ajustes; no sabía español. Pensaba que el problema se solucionaría cuando llegara la versión estable de GIMP 3.0, pero tampoco. ¿Y cuando Plucky Puffin fuera oficial? Pues estamos en las mismas.

Hoy en día, buscar en Internet ha cambiado. Hasta hace algo más de dos años, buscábamos en Google, pero ahora realizamos las búsquedas con una buena IA como ChatGPT o DeepSeek. El motivo es que ya no somos nosotros los que tenemos que dar saltos entre enlaces; ahora lo hace una inteligencia artificial por nosotros. Así que me le he preguntado al chatbot de OpenAI qué estaba pasando, y el problema es que no hay lenguaje en español compilado en los repositorios oficiales de Ubuntu 25.04.

Pon GIMP 3.0 en español en tu Ubuntu 25.04

Ponerlo en español es muy sencillo si, como yo, usas muchas distribuciones Linux para hacer pruebas, no tanto en caso contrario. Sólo se necesita el archivo gimp30.mo en el idioma que necesitemos. Yo he cogido el de Manjaro, lo he puesto en Ubuntu 25.05 y eso ha sido todo. Los pasos a seguir para quien no disponga de otras instalaciones serían estos:

Lógicamente, si GIMP no está instalado, se instala. A continuación, descargamos este archivo ZIP. NOTA: probablemente se elimine en el futuro, cuando ya no sea necesario. Descomprimimos el archivo para obtener el gimp30.mo. Por último, copiamos ese gimp30.mo en /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/. Se puede hacer con este comando:

sudo cp ‘/home/pablinux/Descargas/gimp30.mo’ ‘/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/’

De lo anterior:

sudo es necesario porque la ruta está restringida. Hay que poner la contraseña para que funcione.

cp es el comando para copiar.

La primera ruta, que tiene que ir entre comillas, es donde está el archivo gimp30.mo. En el ejemplo, estaba en «Descargas», y «pablinux» debe ser tu usuario.

La otra ruta es donde tiene que copiarse.

Con el archivo en su sitio, GIMP 3.0 ya inicia en español. Esto debería funcionar en cualquier distribución Linux con el mismo problema.

Posible problema futuro

En el futuro, cuando añadan el archivo a los repositorios oficiales, puede haber algún problema, pero debería solucionarse reinstalando GIMP 3.0. Las configuraciones deberían mantenerse.

Y así se puede usar la nueva versión en español en donde no hayan subido el idioma.