El 20 de octubre de 2004 nacía un nuevo sistema operativo. Basado en Debian, y según el propio Linus Torvalds, era más fácil de instalar que su antepasado, y su lo unimos todo el resto ya es historia. Es el sistema operativo con base Linux más usado del mundo, algo a lo que contribuye que en la actualidad ya sean 11 los sabores oficiales. Ubuntu 24.10 Oracular Oriole es la edición que celebra el 20º aniversario, algo que queda patente en una edición especial que estrena rótulo informando de ello.

En estos 20 años, la edición principal empezó usando GNOME, luego estuvo un tiempo en Unity y volvió a GNOME, pero ya en su versión 3 y muy diferente del entorno clásico. Hace aproximadamente 10 años nació Ubuntu MATE, que recuperó el escritorio de sus inicios adaptado a los nuevos tiempos, y ya más recientemente también apareció una versión con Unity. La familia feliz no para de crecer, y en este artículo vamos a hablar de todos sus componentes.

Novedades compartidas por toda la familia Oracular Oriole

Aunque Ubuntu es un sistema operativo, el principal con GNOME, también lo son el resto de sabores oficiales y no oficiales. Así, Kubuntu es Ubuntu con software de KDE, Xubuntu es Ubuntu con Xfce y así con el resto. Todos comparten una base, y en Oracular Oriole es esta:

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2024.

Linux 6.11.

APT 3.0, con nueva imagen.

OpenSSL 3.3.

systemd v256.5.

Netplan v1.1.

OpenJDK 21 por defecto, pero disponible OpenJDK 23 como opción.

.NET 9.

GCC 14.2.

binutils 2.43.1.

glubc 2.40.

Python 3.12.7.

LLVM 19.

Rust 1.80.

Golang 1.23.

A partir de aquí, la lista con las diferencias.

Ubuntu 24.10, GNOME 47 y muchas señales del 20º aniversario

Ubuntu 24.10 es la edición principal, y llega con cambios destacados para celebrar el 20º aniversario. Los percibiremos incluso antes de entrar al sistema operativo, cuando veamos algo como lo siguiente:

Ese rótulo de «20 Years» encima de Ubuntu también aparece al cargar el sistema operativo. Para que no se nos olvide la celebración, han incluido un grupo de fondos de pantalla de anteriores ediciones del sistema operativo.

Tras entrar, se escuchará una melodía de entrada, muy diferente a lo que oíamos hace unos 20 años, pero presente como entonces:

Ya dentro del sistema operativo, la mayor parte de los cambios corren a cuenta de GNOME 47, el entorno gráfico que usará:

Mejorada la experiencia en pantallas pequeñas.

Codificación de hardware para screencast.

Mejoras de rendimiento y fluidez, lo que resulta una constante desde GNOME 41 — la primera versión tras el gran salto –.

Nuevas ventanas en los diálogos.

Muchas mejoras en Archivos — alias Nautilus — y otras aplicaciones del proyecto GNOME.

Lista más detallada en el artículo relacionado.

Otras novedades

Entre el resto de novedades, destaca:

La aplicación Centro de Seguridad está instalada por defecto. En estos momentos, su objetivo es ofrecer un mayor control sobre los paquetes snap y su acceso al sistema de archivos.

En Ubuntu 24.10, los equipos con gráficas de NVIDIA también usan Wayland por defecto.

Mejorado el soporte para huellas dactilares.

Mejoras en los perfiles de energía.

Aplicaciones actualizadas a nuevas versiones, incluidas pero no limitadas a: LibreOffice 24.8.2. Shotwell 32.7. Transmission 4.06. Rhythmbox 3.4.7. Remmina 4.35. Calendar 47. Totem 43. Snapshot 47.

Hay cambios en las imágenes para Rasbperry Pi 4 y 5, y es que Oracular Oriole muestra toda la configuración inicial de GNOME al iniciar por primera vez.

Kubuntu 24.10, el primer Ubuntu con Plasma 6

Tras 18 meses aproximadamente, Kubuntu 24.10 estrena por fin nueva versión de Plasma, concretamente 6.1.5. En 23.04 usaron Plasma 5.27, versión en la que siguieron en 23.10 porque no había nada más nuevo, y el pasado abril se quedaron en esa misma para no arriesgar en una versión LTS. La lista de puntos más importantes la completarían Qt 6.6.12 y KDE Frameworks 6.5.0. El set de aplicaciones ha subido en parte a KDE Gear 24.08, mientras que otras se mantienen en 23.08.

Como recomienda o hace KDE desde febrero de 2024, Wayland ha pasado a ser la sesión por defecto, pero sigue habiendo posibilidad de elegir X11 desde la pantalla de inicio de sesión.

Lubuntu 24.10, gran salto hacia LXQt 2 y Qt6

Lubuntu ha dado un gran salto desde la anterior LTS. Su oriol oracular ha subido a LXQt 2.0.0 y a Qt 6.6.2 como los cambios sin duda más destacados. Sobre el salto a Wayland, que estaba planeado para este lanzamiento, han tenido que posponerlo y se espera para Lubuntu 25.04. Por otra parte, han aprovechado para actualizar software y aplicaciones, y los componentes que comparte con KDE están ahora en 6.1.5.

Xubuntu 24.10, llevando aún más allá lo estable, ligero y personalizable

Xubuntu 24.10 ha llegado con Xfce 4.19 como principal novedad, aunque también ha partes de Xfce 4.18. Algunos componentes son parte de GNOME 46 y el más reciente 47. Xubuntu coge lo que mejor le parece de cada escritorio, y esta versión sigue en su linea de la estabilidad sin olvidar la personalización.

Ubuntu MATE 24.10, lo clásico sigue siendo sexy

Ubuntu MATE 24.10 usa ahora MATE 1.26.2, que además de novedades incluye muchas correcciones de errores. En esta versión se ha vuelto a la Slick Greeter — sustituyendo a Actica Greeter — por un problema al iniciar. La ISO pesa 800mb menos — de 4.1GB a 3.3GB –, y además del escritorio se han actualizado aplicaciones como Celluloid a la v0.27, Evolution 3.54 o LibreOffice 24.8.2.

Ubuntu Budgie 24.10, el sabor oficial más visual es aún más bonito

Ubuntu Budgie fue el benjamín un tiempo hasta la llegada de Unity, Cinnamon y la vuelta de Edubuntu, pero ahora es ya un veterano. En Oracular Oriole han pasado a usar Budgie 10.9.2, la misma edición del pasado enero, pero con ya dos actualizaciones de punto.

Entre lo más destacado, el menú de budgie mostrará ahora aplicaciones con información de si se basan en el terminal, se ha corregido una regresión por la que nuestra configuración de omitir el paginador y la barra de tareas no se llamaba durante la construcción, lo que provocaba que apareciera en nuestros conmutadores de tareas (IconTasklist y Task List), se han coregido problemas en diálogos y notificaciones, y también otros en la bandeja del sistema.

Además, se ha aprovechado la ocasión para corregir errores y han añadido fondos para celebrar el 20º aniversario.

Ubuntu Studio 24.10, creando con nuevo Plasma y aplicaciones actualizadas

Ubuntu Studio 24.10 comparte mucho con Kubuntu 24.10. Como el siguiente de la lista con Ubuntu, Studio es una especie de Kubuntu con algo de personalización y los metapaquetes para la creación de contenido. En esta ocasión, tenemos:

Audio PipeWire 1.2.4. lsp-plugins 1.2.16. Audacity 3.6.1. Ardour 8.6.0. Carla 2.5.9.

Graphics digiKam 8.4.0. Darktable 4.8.1. GIMP 2.10.38. MyPaint v2.0.1. Krita 5.2.3. Inkscape v1.2.2.

Video OBS Studio 30.2.3. Blender 4.2.1. Kdenlive 24.08.1. Freeshow 1.2.8.



Adelantándose a un probable futuro en el que se descontinúe el kernel RT, ya que Linux 6.12 acabará con ellos, Ubuntu Studio 24.10 usa el kernel normal con opción de hacerlo funcionar a baja latencia.

Edubuntu 24.10, la educación también se pone al día

Como en ediciones pasadas, Edubuntu 24.10 es Ubuntu 24.10, pero con cierta personalización y los paquetes para la educación. No hay grandes cambios propios, más allá de un nuevo fondo de pantalla y aplicaciones para la educación actualizadas.

Ubuntu Unity 24.10

Actualizaremos esta sección cuando publiquen los cambios.

Ubuntu Cinnamon 24.10: exterior «noble», interior nuevo

Ubuntu Cinnamon 24.10 no pasará a la historia como una de las versiones con más cambios. Sus notas de lanzamiento contienen muchos puntos con «lo mismo que Noble», es decir, que no han sufrido cambios desde la edición del pasado abril. Entre esos puntos, Cinnamon 6.0.4, Cinnamon Desktop 6.0.0 y Nemo 6.0.2. En otros apartados no hay «cambios mayores», como en Cinnamon Settings 6.2.0. Cinnamon 6.2.0 ha corregido cierres… y pocass novedades más que no sean las compartidas del inicio de este artículo. Estamos ante una puesta al día más que nada.

Ubuntu Kylin 24.10

Kylin es una distribución demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados, y es difícil hasta saber qué escritorio usa si no tiene un apartado con información y no sale en FastFetch ni nada parecido. Actualizaremos este punto cuando publiquen la lista de novedades desde China, si es que lo hacen

A disfrutarlos

La familia Oracular Oriole ya está aquí, y la fiesta del 20º aniversario ha comenzado. Elijáis lo que elijáis, que lo disfrutéis.