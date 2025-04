Ubuntu 24.04 está ahora disponible para OrangePi RV2

Las placas simples son unos aparatos que gustan mucho a los usuarios más techies. Se pueden usar para infinidad de proyectos, como crear servidores propios, emisoras de radio, robótica y mucho más. Entre lo demás, podemos usarlo como un ordenador de escritorio, y de no ser algo que está interesando a la comunidad no se producirían noticias como la que os traemos hoy: Canonical ha lanzado una nueva imagen de Ubuntu 24.04 para una placa que no es la Raspberry Pi.

La placa que desde hace días ha pasado a estar soportada por Ubuntu 24.04 es la OrangePi RV2. En cuanto a la distribución de la imagen, hay diferencias con respecto a la de la RPi: la de la popular placa de la frambuesa está disponible en la página web oficial de Ubuntu/Canonical y su cdimage, mientras que la imagen para la OrangePi RV2 se encuentra enlazada en el sitio oficial y nos lleva a Google Drive. Está disponible desde el pasado marzo, pero la noticia no se ha conocido hasta poco.

Ubuntu 24.04 llega a más placas simples

Canonical, el editor de Ubuntu, se complace en anunciar la disponibilidad de imágenes de Ubuntu para desarrolladores para el nuevo ordenador monoplaca (SBC) OrangePi RV2 RISC-V. Estamos encantados de añadir esta última pieza de hardware a nuestro ecosistema de desarrolladores de Ubuntu, donde nuestros socios de RISC-V construyen sus propias imágenes de Ubuntu, ya que estamos comprometidos a proporcionar a los desarrolladores e innovadores acceso al último hardware y software de código abierto. Prevemos que estas nuevas imágenes para desarrolladores de Ubuntu tendrán un gran impacto y ayudarán a los desarrolladores a crear, prototipar y desplegar aplicaciones de vanguardia sobre tecnología RISC-V».

Orange Pi RV2 – Especificaciones Técnicas SoC Ky X1 – 8 núcleos RISC-V de 64 bits, acelerador AI de 2 TOPS Memoria RAM 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4X Almacenamiento Opcional eMMC: 16GB / 32GB / 64GB / 128GB

Flash SPI: 128Mb (por defecto) o 256Mb

2x M.2 M-Key (PCIe 2.0 x2): uno 2280, otro 2230

Ranura microSD (SDIO 3.0) Red 2x Ethernet Gigabit (controlador YT8531C-CA)

Wi-Fi 5.0 y Bluetooth 5.0 LE (módulo Ampak AP6256) Vídeo HDMI 2.0 hasta 1920×1440 @ 60 Hz

Conector MIPI DSI de 4 carriles

Soporte para doble pantalla independiente Cámara 2x conectores MIPI CSI de 4 carriles Audio Salida de audio de 3.5mm (códec ES8388)

Salida de audio a través de HDMI Puertos USB 3x USB 3.0 Tipo-A

1x USB 2.0 Tipo-A

1x USB 2.0 host vía conector de 4 pines Expansión Cabecera de expansión de 26 pines (GPIO, UART, I2C, SPI, PWM, etc.)

2x M.2 M-Key (PCIe Gen2 x2) para SSDs u otros módulos Depuración Conector de depuración serial de 3 pines (3.3V) Botones BOOT, RESET y POWER RTC Conector de 2 pines para batería RTC (paso de 1.25mm) Alimentación 5V/5A a través de puerto USB Tipo-C

Conector de 2 pines para salida de 5V/1A (puede usarse para ventilador) Dimensiones 89 x 56 mm Sistemas Operativos Soportados Ubuntu 24.04, OpenHarmony, Android, OpenWRT

Con este movimiento, Ubuntu llega a aún más dispositivos. Para los que necesiten un sistema operativo de escritorio y no puedan desembolsar lo que piden por un ordenador, es una buena noticia.