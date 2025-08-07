Ubuntu 24.04.3 LTS ya puede descargarse oficialmente como la última actualización de mantenimiento de la popular distribución de Canonical. Esta nueva imagen, pensada especialmente para quienes buscan instalar Ubuntu en equipos nuevos o crear sistemas operativos listos para su uso, viene con un conjunto completo de mejoras acumuladas y parches recientes, evitando así tener que descargar y aplicar manualmente una gran cantidad de actualizaciones tras la instalación inicial.

Entre las principales características, la actualización integra un soporte de hardware renovado gracias a su kernel Linux 6.14 y la pila gráfica Mesa 25.0.7, ambos provenientes de Ubuntu 25.04. Esto resulta clave para quienes poseen equipos recientes, ya que se añaden controladores mejorados tanto para gráficas AMD Radeon (a través de AMDGPU y RADV) como para dispositivos Intel mediante soporte para Vulkan 1.4 y reproducción AV1 en ANV.

Actualizaciones y mejoras relevantes en Ubuntu 24.04.3 LTS

Este lanzamiento, como es habitual en los «point releases» de Ubuntu LTS, reúne todas las actualizaciones de seguridad y correcciones de errores que han sido publicadas desde la anterior versión, permitiendo un despliegue rápido y seguro en entornos de escritorio, servidor y nube. Si ya utilizas Ubuntu 24.04 LTS y te mantienes al día con las actualizaciones, no es necesario reinstalar nada: tu sistema ya disfruta de estas mejoras.

Se ha introducido mesa-amber, un paquete específico que amplía la compatibilidad con tarjetas gráficas antiguas que han dejado de estar soportadas en la rama principal de Mesa. Además, se han solucionado errores habituales como problemas con el botón de instalación en el actualizador de software, vistas previas de miniaturas, fallos en el uso de pantallas táctiles o soluciones para conexiones de audio Bluetooth.

Soporte ampliado y ciclo de vida

Ubuntu 24.04.3 LTS mantiene el soporte oficial durante cinco años (hasta junio de 2029), con la posibilidad de extenderlo hasta diez años o incluso más mediante servicios como Ubuntu Pro. Esta garantía de mantenimiento a largo plazo lo convierte en una opción muy recomendable, tanto para usuarios particulares como en entornos profesionales que requieran estabilidad y consistencia a largo plazo.

La actualización también incluye paquetes renovados como LibreOffice 24.8.7 (desde los backports), Snapd 2.68.5 y Mozilla Firefox 141, junto con otros parches críticos y mejoras de seguridad para componentes esenciales del sistema. Elementos como PipeWire, dracut, u-boot, Mutter, GTK4, Xorg, Bluez, OpenSSH y drivers NVIDIA reciben mejoras directas en este «point release».

Cómo conseguir Ubuntu 24.04.3 LTS

La imagen de Ubuntu 24.04.3 LTS está disponible tanto para ordenadores de escritorio como para servidores, Raspberry Pi y más. Puedes descargarla directamente desde la web oficial de Ubuntu o mediante la red BitTorrent, lo que puede ser útil si encuentras lentitud en la descarga tradicional. Además, las principales variantes como Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Edubuntu, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE, Ubuntu Unity y Ubuntu Kylin han puesto a disposición sus versiones correspondientes.

Se espera que el próximo lanzamiento de punto, Ubuntu 24.04.4 LTS, llegue en febrero de 2026, trayendo aún más novedades basadas en futuros avances del kernel y la pila gráfica. Hasta entonces, esta versión es la opción recomendada para nuevas instalaciones y despliegues.

Elegir instalar Ubuntu 24.04.3 LTS garantiza un sistema preparado para el hardware más reciente, con todas las actualizaciones y parches acumulados hasta el momento, facilitando así el proceso tanto a usuarios nuevos como a quienes gestionan infraestructuras TI más amplias.