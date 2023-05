Las cosas como son. Es difícil recordar todos los nombres que ha usado Canonical en los últimos casi 20 años, a dos por año. Por ese motivo, me ha sorprendido conocer el nombre en clave de Ubuntu 23.10, la versión que llegará en octubre de este año. La tradición es que se use el nombre de un animal que se encuentre en África y un adjetivo que le acompañe, empezando ambos por la misma letra, pero lo cierto es que es una tradición que no siempre se ha respetado.

Ubuntu 23.04 llevará el nombre en clave de Mantic Minotaur (sólo Mantic internamente). Un minotauro no es un animal real, por lo que no se encuentra ni en África ni en ninguna otra parte de este universo. Sí se puede encontrar en videojuegos, como en un God of War Chains of Olympus que me lo puso difícil en nivel espartano.

Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur

Minotauro es un monstruo de la mitología griega, y tiene cuerpo de hombre (un hombre muy grande en los videojuegos de God of War…) y cabeza de toro. Fue encerrado en el laberinto que creó Dédalo para retenerlo. Por otra parte, Mantic no tiene traducción directa al español. Google Translate lo traduce como «mántico», pero esa palabra no existe. Sí existe mántica, y es una palabra que proviene del griego y cuya definición es «Conjunto de prácticas mediante las cuales se trataba de adivinar el porvenir«. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de un minotauro futurólogo o algo así.

Y sobre lo de los animales, entre sus nombres encontramos un unicornio (14.10) y un hombre lobo (15.10). Además, un dingo suele encontrarse en Australia. Así que no podemos decir que se haya roto ninguna tradición, aunque en un principio lo haya parecido porque nuestra memoria no nos haya querido echar un cable.

Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur llegará en octubre de este año, y sobre sus novedades sólo podemos decir que usará GNOME 45, un kernel que estará, más o menos, entre Linux 6.5 y 6.6 y algunas mejoras, como añadir por defecto una extensión para apilar ventanas.