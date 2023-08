Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur tendrá estas novedades

Para su segundo lanzamiento del año, Canonical eligió la más políticamente incorrecta de las fechas. Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur estará con nosotros el próximo 12 de octubre de 2023. No se confundan, como persona orgullosa de sus orígenes hispanos (Con algo menos de sangre italiana) me encanta esa fecha, un merecido homenaje a los usuarios que hablamos el idioma de Cervantes, pero estoy seguro de que no tardarán en aparecer los ofendidos de costumbre.

Hace tiempo que Ubuntu ya no es esa distribución que rompía esquemas con innovaciones que a algunos nos entusiasmaba y a los ortodoxos del mundo Linux les provocaba histeria, Con algunas modificaciones propias que contribuyen a hacer más segura la instalación de software desde repositorios de terceros, el resto de los cambios son en su mayoría correspondiente al núcleo Linux o al escritorio GNOME.

Los cambios en Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur

En los viejos tiempos, las versiones en desarrollo conservaban el fondo de escritorio de la versión anterior hasta que se decidía cuál iba a ser el nuevo. A partir de este año los desarrolladores optaron por poner uno provisorio, que en este caso tiene demasiado blanco (Yo de hecho tuve que cambiarlo porque me lastimaba los ojos) con algo de gris y una inscripción a la derecha que aclara que es una versión en desarrollo.

El instalador no cambia con respecto a la versión anterior salvo que Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur ya no tendrá una instalación mínima. Te gusten o no te gusten LibreOffice y Thunderbird, igual te los instala.

Otra cosa que no pregunta es que ahora Wayland es el servidor gráfico por defecto. Aunque si prefieres el viejo X.org puedes seleccionarlo al iniciar sesión.

Los cambios propios de Ubuntu

Dije más arriba que el cambio más importante proveniente de los desarrolladores de Ubuntu tiene que ver con la seguridad de los paquetes instalados por afuera de los repositorios oficiales. Lo inesperado es que no tiene que ver con el formato Snap sino con nuestros viejos amigos los repositorios PPA.

Los repositorios PPA es una forma en que los desarrolladores puedan hacer llegar sus programas a los usuarios de Ubuntu y otras distribuciones Linux compatibles sin tener que pasar por el burocrático proceso de aprobación de Debian y Ubuntu.

Para garantizar la autenticidad del software descargado los desarrolladores utilizan una clave GPG, una especie de firma digital que permite verificar la autenticidad e integridad del programa descargado. Tradicionalmente se almacenaban todas las claves en un llavero común, pero esto pasó a ser considerado un riesgo de seguridad dado que el sistema no tenía cómo determinar si la clave con la que estaba firmado un programa le correspondía realmente.

A partir de Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur, las claves se incrustarán en el campo de la firma de los archivos del repositorio. Esto significa que cada PPA tendrá su clave y esta se eliminará al eliminar el repositorio.

Las novedades del núcleo Linux

Con respecto a las novedades del núcleo Linux 6.5 tienen que ver con la compatibilidad con más dispositivos, una mejor gestión de la energía en procesadores Intel y ampliación de las posibilidades del uso del lenguaje de programación Rust para la creación de parches y modificaciones del propio núcleo.

GNOME 45

Sin dudas el gran salto entre la versión actual y Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur estará dada por el escritorio GNOME 45. Al momento de escribir esto todavía no se incluyó en las versiones diarias para desarrolladores por lo que no sabemos que modificaciones harán los diseñadores de Ubuntu. Los cambios en el escritorio son estos:

En el apartado Acerca de, para ver la información sobre el sistema operativo, el escritorio y el gestor de ventanas habrá que hacer clic en Detalles del sistema/li> El menú de opciones rápidas (Esquina superior derecha) se abrirá presionando Windows + S. Se incorpora un nuevo visor de imágenes compatible con pantallas táctiles y una nueva aplicación para usar las cámaras web. Se podrá guardar imágenes de una página web solo arrastrándolas a la carpeta deseada.



Iremos comentando más novedades a medida que se conozcan.