Ubuntu 23.04 «Lunar Lobster» llega con Gnome 44, nuevos sabores, instalador y un montón de novedades

Se dio a conocer recientemente el lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu 23.04 «Lunar Lobster», que se clasifica como un lanzamiento provisional, cuyas actualizaciones se forman dentro de los 9 meses (se brindará soporte hasta enero de 2024) y junto con la cual tambien se han liberado las imágenes de los demás sabores de Ubuntu.

En esta nueva versión que se presenta de Ubuntu 23.04 «Lunar Lobster» llega cargada de una gran cantidad de actualizaciones de paquetes, mejoras y más. Dentro de los paquetes más importantes que podremos encontrar en la nueva versión de Ubuntu 23.04 «Lunar Lobster» es el entorno de escritorio es Gnome 44 junto con el kernel de Linux 6.2, Mesa 22.3.6 y systemd 252.5.

Principales novedades de Ubuntu 23.04 «Lunar Lobster»

En Ubuntu 23.04, Gnome 44 continúa con la transición de aplicaciones para usar GTK 4 y la biblioteca libadwaita. El modo de visualización de contenido en forma de cuadrícula de iconos se ha agregado al cuadro de diálogo de selección de archivos, ademas de que se han realizado numerosos cambios en el configurador.

Otra de las novedades que podremos encontrar es el nuevo instalador para instalar Ubuntu Desktop, el cual está implementado de manera predeterminada como un complemento del instalador curtin de bajo nivel que ya usa el instalador Subiquity predeterminado de Ubuntu Server. El nuevo instalador para Ubuntu Desktop está escrito en Dart y usa el marco Flutter para construir la interfaz de usuario.

El diseño del nuevo instalador está diseñado teniendo en cuenta el estilo moderno del escritorio de Ubuntu y está diseñado para brindar una experiencia de instalación consistente para toda la línea de productos de Ubuntu. Ubuntu Server utiliza una nueva edición del instalador Subiquity que permite descargar compilaciones de servidores en modo en vivo e instalar rápidamente Ubuntu Desktop para usuarios de servidores.

Ademas de ello en Ubuntu 23.04 y como ya se había anunciado aquí en el blog, a partir de esta versión de Ubuntu dejo de admitir el soporte Flatpak en la distribución base y, de forma predeterminada, excluyeron el paquete deb flatpak y los paquetes para trabajar con el formato Flatpak en el Centro de instalación de aplicaciones del entorno base. Los usuarios de sistemas instalados anteriormente que usaban paquetes Flatpak aún podrán usar este formato después de actualizar a Ubuntu 23.04. Los usuarios que no usaron Flatpak solo tendrán acceso a Snap Store y a los repositorios regulares de la distribución, si desea usar el formato Flatpak, debe instalar por separado el paquete para admitirlo.

Por otra parte, el paquete Snap de Steam se movió a la categoría estable, que proporciona un entorno listo para iniciar juegos, lo que permite no mezclar las dependencias necesarias para los juegos con el sistema principal y obtener un entorno real preconfigurado que no requiere configuración adicional. El paquete incluye las últimas versiones de Proton, Wine y las últimas versiones de las dependencias necesarias para ejecutar juegos (el usuario no necesita realizar operaciones manuales, instalar un conjunto de bibliotecas de 32 bits y conectar repositorios PPA con controladores Mesa adicionales).

Tambien se destaca en esta nueva versión de Ubuntu el manejo mejorado de actualizaciones de paquetes en formato snap, ya que mientras que anteriormente se notificaba al usuario que había una actualización instantánea disponible, pero la instalación requería iniciar el software Ubuntu, manipular la línea de comando o esperar a que la actualización se instalara automáticamente, las actualizaciones ahora se descargan en segundo plano y se aplican tan pronto como la aplicación asociada con ellos está cerrado (cuando puede pausar la instalación de actualizaciones si lo desea).

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

En el Dock de Ubuntu, los íconos de las aplicaciones tienen una etiqueta con un contador de notificaciones no vistas generadas por la aplicación.

Las ediciones oficiales de Ubuntu incluyen la compilación Ubuntu Cinnamon, que ofrece un entorno de usuario Cinnamon construido en el estilo clásico de GNOME 2.

Se ha devuelto la compilación oficial de Edubuntu, ofreciendo una selección de programas educativos para niños de diferentes edades.

Se agregó una nueva compilación minimalista de Netboot, de 143 MB de tamaño, esta compilación se puede usar para grabar en CD/USB o para arranque dinámico a través de UEFI HTTP. La compilación proporciona un menú de texto con el que puede seleccionar la edición de Ubuntu que le interesa, cuya imagen de instalación se cargará en la RAM.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y obtener Ubuntu 23.04 «Lunar Lobster»

Para los interesados en poder descargar la nueva versión, pueden obtener la imagen de instalación desde el sitio web oficial de la distribución, asi mismo como en las páginas de los diferentes sabores de Ubuntu o pueden optar por el siguiente enlace.