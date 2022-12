Sí. Respondiendo a mi compañero Diego, ya en diciembre está más que confirmado que Ubuntu 23.04 tendrá el nombre en clave de Lunar Lobster (langosta lunar). Pero aún en diciembre, queda mucho por saber. Se supone que usará GNOME 44, ya que Canonical suele subir la versión de su escritorio en cada lanzamiento y Kinetic Kudu usa GNOME 43. También se cree que usará Linux 6.2, programado para finales de febrero/principios de marzo. Además, habrá otro cambio que veremos durante al menos 10 minutos en un equipo potente.

¿Y qué es que nos dará tanto tiempo para verlo? Su nuevo instalador. Hace ya un par de años que presentaron una versión de su instalador basada en Subiquity y escrita en Flutter, y parece que Ubuntu 23.04 será la primera versión en tenerlo disponible. Hasta ahora se podía probar y usar, pero había que conseguir imágenes especiales. Desde las últimas Daily Build, ya podemos ver y usar el nuevo en las imágenes «normales».

Galería con el proceso de instalación de Ubuntu 23.03

Subiquity ha sido el instalador de la versión Server desde hace mucho. Una de las características principales es que ya no está basado en el instalador de Debian (más información). Y en cuanto a cómo se ve, aquí tenéis una galería con las capturas de pantalla de todo el proceso:

Me parece importante mencionar un detalle: ahora, la ventana para «Probar o instalar» el sistema operativo aparece después de la de elegir el idioma. También que en el momento de escribir este artículo no se cambia el idioma del sistema al español, y debemos ir a «Settings», cambiar el idioma, cerrar sesión y volver a entrar si queremos verlo en nuestro idioma. Quiero pensar que esto cambiará en abril, que seguro que lo hará. Otro detalle que me ha llamado la atención es que este instalador sí permite elegir «ubuntu» como nombre del equipo, algo que no era posible hasta ayer.

Si no pasa nada, este será el instalador que usará Ubuntu de ahora en adelante y hasta nuevo aviso. El que quiera probarlo, puede hacerlo descargando la ISO que hay disponible en este enlace.