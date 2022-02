Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish. Cambio de aspecto y poco más.

A poco más de un mes y medio del lanzamiento de Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish ya sabemos que las principales novedades vendrán del lado de la interfaz del usuario. Esto confirma la tendencia que venimos marcando desde hace tiempo hacia una «gnomización» de la distro de Canonical.

Hace ya tiempo que Ubuntu dejó de ser esa distro innovadora cuyas polémicas decisiones técnicas generaban ríos de bits a favor y en contra en foros, blogs y redes sociales. Hoy, cualquier novedad solo viene del lado de los desarrolladores de GNOME, el kernel o las aplicaciones preinstaladas. A menos claro, que se trate de algo que Canonical pueda venderles a sus clientes corporativos.

Las novedades de Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

El motivo por el cuál podemos hablar tanto tiempo antes sobre qué podemos esperar es que el pasado 24 de febrero fue el último día para incorporar nuevas características. Las siguientes fechas importantes en el calendario son:

31 de marzo de 2022: Versión beta.

14 de abril de 2022: Fecha límite para modificaciones y lanzamiento de la versión candidata.

21 de abril: Lanzamiento de la versión definitiva.

Dado que Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish es una versión de soporte extendido, recibirá actualizaciones hasta abril del 2027.

La interfaz de usuario.

Como si fuera una expiación por el experimento Unity, Ubuntu empezó un lento (y, al menos para mí que lo detesto) doloroso camino para convertirse en una típica distro GNOME indistinguible de la demás. Y, en esta versión da un paso más.

Yaru GTK sigue siendo el tema por defecto, pero incorporando controles circulares con un borde de radio aumentado y un tono gris claro para la barra superior de las ventanas.

Otro cambio es el color naranja que reemplaza al morado como color predominante tanto en Yaru GTK como en los iconos, el tema de Gnome Shell y la ventana de inicio. En materia de iconos, se modificó el color de los que usaban el morado, se mejoró el diseño de algunos y se cambiaron otros. En particular, el icono que da acceso al gestor de archivos, ahora es un cajón de archivador en lugar de una carpeta.

De todas formas, para que nos demos cuenta de que seguimos usando Ubuntu y no un Fedora con exceso de vitamina C, los diseñadores de Ubuntu cometen su tradicional atentado contra la estética. En este caso es el icono rediseñado de la aplicación software y actualizaciones (La que se encarga de determinar cómo y desde donde se actualizan los programas. La nueva es de un color celeste que no pega con nada.

GNOME, en versiones anteriores, incorporó un sistema de burbujas que aparecen cuando se presiona en el teclado teclas de funciones específicas como la de control de volumen, brillo o captura de pantalla. En esta versión se redujo a un tamaño más razonable.

Francamente no recuerdo si ya estaba en Ubuntu 21.04, pero una gran ventaja de Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish es la posibilidad de pasar al modo oscuro completo desde el panel de configuración sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales como GNOME Tweaks.

Al momento de escribir este artículo, todavía no se conoce el fondo de pantalla por lo que lo agregaré en un futuro.

El gestor de archivos Nautilus

En esta ocasión, la versión de Nautilus coincide con la del escritorio. Esto hace que podamos disfrutar de características como la de poder crear archivos comprimidos zip protegidos desde el menú contextual y visualizar los archivos comprimidos en la pestaña de archivos recientes.

Otras mejoras se realizaron en la ventana que avisa de conflictos entre archivos y en la de cambio de nombre de archivo. La herramienta de búsqueda agrega la opción de hacerlo por fecha de creación.

Ubuntu Pro

La innovación ciento por ciento de Canonical en este lanzamiento es que el servicio Ubuntu Pro se extiende al escritorio y en forma gratuita hasta 3 máquinas. Este servicio brinda actualizaciones de seguridad para más de treinta mil paquetes e incluye la modalidad LivePatch para instalar las actualizaciones de seguridad del núcleo sin tener que actualizar.