Ubuntu 19.10 “Eoan” comienza su fase de desarrollo de manera oficial

No quiero decir que el pistoletazo de salida se ha dado, pero la fase de desarrollo de Ubuntu 19.10 ya ha comenzado de manera oficial. Esta vez no ha sido Mark Shuttleworth quien lo ha anunciado, sino uno de sus sabores oficiales, el más joven de todos: Ubuntu Budgie. A la versión Budgie de Ubuntu se le ve muy feliz y activa en cuanto a todo lo que tiene que suceder y ha dado la noticia desde su cuenta de Twitter.

Pero esto no está siendo lo que tendría que ser. Suele ser Shuttleworth quien da estas noticias, empezando por anunciar el nombre completo de la siguiente versión de Ubuntu. En estos momentos, lo que sí se sabe es que el apellido (que va delante) del animal de Ubuntu 19.10 será “Eoan”, lo que algunos diccionarios le dan el significado de “referente al Este”. ¿El animal? Sería un cambio tan drástico como imposible que no empezara por E, por lo que podemos imaginar algo así como “Elefante” si no somos muy creativos o no queremos pensar demasiado. Yo no apostaría por ese animal.

Ubuntu 19.10 será lanzado en octubre de 2019

La nota informativa de esta apertura para el desarrollo de Ubuntu 19.10 no da muchos detalles. Sí menciona que aún no se sabe el nombre en clave completo de la próxima versión de Ubuntu, así como unos pocos cambios como los que tenéis a continuación.

gcc-9 como gcc por defecto.

glibc 2.30, que llegará en agosto o más adelante.

python 3.7 por defecto y soportado, con python 3.8 como disponible.

Del resto de cambios se sabe poco o más bien nada. Hasta que Shuttleworth no aparezca en escena yo me quedo con la sensación de que nada es oficial, aunque ya se han encargado de decirnos que sí es así. Ubuntu 19.10 será lanzado en octubre de 2019 y la fecha exacta la sabremos cuando el CEO de Canonical se decida a aparecer…