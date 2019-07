Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish llega a su fin en unos días…

La distribución GNU Linux Ubuntu 18.10 con nombre clave Cosmic Cuttlefish llegará a su fin de vida en unos días, concretamente el 18 de julio de este mismo año 2019. Canonical lo ha anunciado recientemente y eso quiere decir que todos los que tengan este sistema operativo instalado tendrán que pensar en una nueva versión si quieren seguir recibiendo actualizaciones y parches de seguridad. De lo contrario estarán en una situación algo complicada sin este soporte que aporta la compañía británica.

Eso algo lógico, las versiones anteriores siempre van dejándose de mantener para atender a otras nuevas. El 18 de octubre de 2018 fue lanzado Ubuntu 18.10 y desde entonces hemos podido disfrutar de él. Ahora pasa a nueva vida. Puedes actualizar a la nueva Ubuntu 19 fácilmente mediante comandos o desde el sistema gráfico de actualizaciones de Ubuntu. Hazlo como quieras, pero no se recomienda seguir con esa versión por cuestiones de seguridad obvias.

Ubuntu 18.10 no era una versión LTS (sí lo era Ubuntu 18.04, en ese caso puedes estar tranquila) como sabéis, solo tenia un ciclo de soporte de 9 meses, por lo que no es ninguna sorpresa. Yo personalmente siempre suelo evitar las versiones con ciclo corto y siempre instalo las LTS para estar más tiempo con ellas sin este tipo de problemas. Pero hay quien prefiere tener siempre las últimas características y novedades. Total, si pueden actualizar cuando quieran…

Ubuntu 18.10 traía GNOME 3.30 (ya sin el famoso Unity Shell que popularizó Canonical) como entorno de escritorio base, y el kernel Linux 4.18, nuevas funcionalidades, un nuevo aspecto, mejor integración con dispositivos móviles, soporte para Thunderbolt, y un largo etc. Pero eso que hace unos meses nos parecía una novedad ha sido superado por Ubuntu 19. Si actualizas ahora a Ubuntu 19.04 Disco Dingo, tendrás soporte hasta enero de 2020, no es un soporte largo, pero suficiente para no quedar desprotegido.