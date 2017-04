Finalmente hemos conocido el nuevo sobrenombre de la próxima versión de Ubuntu, esto es, Ubuntu 17.10. Como muchos saben ya, Ubuntu siempre pone un sobrenombre a sus versiones, un sobrenombre que tiene que ver con un animal y un adjetivo. Pero además, estas palabras siempre comienzan por el mismo nombre.

Realmente esto no afecta a la distribución y no deja de ser un juego de palabras que a muchos hace gracia, pero que se ha consolidado como una tradición entre los usuarios de Ubuntu.

Ubuntu 17.10 se llamará Artful Aardvark o el cerdo de tierra ingenioso ( esto último sería una traducción al castellano). Un sobrenombre que tendrá una versión de Ubuntu con bastantes cambios pues no sólo cambiará el escritorio por defecto de la distribución sino que también cambiarán cosas como el cliente de correo electrónico, el servidor gráfico, el kernel, etc…

Ubuntu Artful Aardvark tendrá Wayland como servidor gráfico

Artful Aardvark será la primera versión en muchos años que tenga Gnome como escritorio por defecto. Un escritorio que aún estará por pulirse según el nuevo CEO de Canonical. Junto a Gnome, Ubuntu Artful Aardvark tendrá un nuevo servidor gráfico y no será MIR sino que será Wayland. El kernel será otro punto nuevo, en este caso, ya que esta versión de Ubuntu no es LTS, el kernel será la última versión estable.

La llegada de Gnome ha supuesto bastantes cambios en los programas habituales que utilizamos, uno de los primeros cambios que veremos es la eliminación del cliente de correo electrónico por defecto y algunos ya hablan de quitar también el navegador web por defecto, dando al usuario más libertad a la hora de elegir.

Como podéis ver, Ubuntu 17.10 Artful Aardvark está cargada de bastantes novedades y aún están muchas por venir. Ahora bien ¿ realmente esto gustará a los usuarios habituales de Ubuntu? ¿a vosotros qué os parece?