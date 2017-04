Ubuntu 17.04 ya está entre nosotros, esto es lo nuevo que encontraremos en Ubuntu

Tal y como os anunciamos a principios de semana, Ubuntu 17.04 ya está disponible para todos. La nueva versión de Ubuntu nace entre polémicas y noticias de Canonical, la empresa matriz de Ubuntu, pero ello no significa que sea una versión vacía sino todo lo contrario.

Ubuntu 17.04 se caracteriza por tener la última versión de Gnome, Gnome 3.24, pero Unity sigue siendo el escritorio por defecto. Un escritorio que sigue recibiendo actualizaciones y cambios. Lubuntu 17.04, el sabor ligero de Ubuntu, no tiene LXQT sino que contiene LXDE.

Los cambios o novedades de Ubuntu 17.04 son varios. Entre los más importantes está la adición del kernel 4.10 a la distribución. También se ha añadido X.Org 1.19 y MESA 17.

Ubuntu Budgie es el nuevo sabor oficial que llega de la mano de Ubuntu 17.04

Ubuntu Budgie 17.04 es la primera versión oficial de Ubuntu con el popular escritorio de Solus, un sabor oficial reciente y el más nuevo de todos. Este sabor será el más llamativo de todos por su novedad, pero no será el único que llame la atención pues Xubuntu también es un sabor bastante ligero para muchos y Ubuntu Gnome será el foco de la atención de muchos.

Pero el cambio más importante e interesante es la disminución del uso de la memoria swap. La memoria swap ya no hará falta o al menos no hará falta que sea el doble de nuestra cantidad ram. El espacio de memoria de intercambio ya no será usada en primer lugar y en algunos casos podrá ser suprimida, aunque no se recomienda hacerlo. Pero desde luego que este cambio hará que muchos usuarios de Ubuntu no actualicen su sistema operativo sino que realicen una instalación limpia.

Si no tenéis Ubuntu y queréis instalarlo, en este enlace podéis encontrar la descarga de la versión Ubuntu 17.04 y algún que otro sabor oficial.