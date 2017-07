Ubuntu 16.10 finalizará su soporte el día 20 de Julio

Los usuarios de Ubuntu 16.10 se quedarán sin soporte el día 20 de este mes. Así lo han anunciado desde Canonical, ya que como es habitual, se cumplirán 9 meses desde el lanzamiento de esta versión y por lo tanto, es la hora de decir adiós.

Por este motivo, los usuarios de este sistema operativo, deberán actualizarse a la nueva versión 17.04, la versión de Ubuntu más avanzada hasta la fecha. De esta forma, podrán recibir el soporte actualizado y no quedarse atrás.

Esto no quiere decir que Ubuntu 16.10 deje de funcionar, sino que aunque funcione, Canonical ya no se preocupará por actualizar el software de esta distribución, dejándola a merced de vulnerabilidades que no serán corregidas y por lo tanto, a ataques de terceros.

Tener un equipo sin soporte es peligroso, sobre todo si estás en entornos de trabajo o desarrollo. Un ataque o vulnerabilidad podría echar abajo tu duro trabajo, así como facilitar el espionaje industrial y las intrusiones.

Ubuntu 16.10 llegó el día 13 de Octubre del año pasado, y ahora 9 meses y 7 días después, nos dirá adiós de forma definitiva. Los usuarios pueden actualizar a la versión 17.04 de varias formas. O bien pueden instalar Ubuntu 17.04 desde cero, o bien pueden actualizar sin formatear a la versión siguiente, gracias al centro de actualizaciones de Ubuntu.

Otra opción es la de instalar la versión 16.04 LTS, la cual tiene soporte de larga duración hasta el año 2021. Mucha gente prefiere las distribuciones LTS, ya que les permite tener un soporte largo de unos 5 años sin tener que realizar cambios en el equipo. Ubuntu 17.04 también tendrá un soporte de corta duración, así como el futuro Ubuntu 17.10, así que el proceso se repetirá en estas distribuciones.

Desde aquí, tan sólo nos queda darle gracias a Ubuntu 16.10 por los servicios prestados y disfrutarlo al máximo estos 15 días que quedan de soporte, antes de definitivamente cambiar de sistema.