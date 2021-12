Ubisoft Rainbow Six Siege ¿soporte con Proton?

Ubisoft se está moviendo, y lo está haciendo para el bien de los gamers que estén en la plataforma Linux. En uno de sus foros ha sugerido el soporte de Proton para su exitoso título Rainbow Six Siege. Gracias a los últimos desarrollos, como ya comentamos en LxA, hacer que los videojuegos usen BattlEye para el sistema anti-trampas en Linux es mucho más fácil. Por eso un representante de Ubisoft ha sugerido esto…

Según parece, esto podría haber sido una «llamada» para que otros jugadores respondan y muestren su apoyo, y de contar con el suficiente apoyo, se pasaría a que los desarrolladores de Ubisoft se pusieran manos a la obra para crear una implementación con soporte para Proton. No obstante, hay que mantener la calma, porque esto no es un aviso de que se van a poner a trabajar sobre Rainbow Six Siege desde ya, ni tampoco que llegue en un futuro, pero al menos se tendrá en cuenta y cabe la posibilidad de que de sus frutos.

Una cosa a su favor es la Steam Deck, que está captando atención de muchos desarrolladores, entre ellos Ubisoft. Y es que, de dar soporte en Linux con Proton para Rainbow Six Siege podría usarse para dos objetivos. Uno dejar que los jugadores de Linux puedan acceder a este título y por otro lado también que se use en SteamOS 3, el sistema operativo de la videoconsola portátil de Valve. Pero esto también dependerá de la demanda de Steam Deck y de si resulta un éxito o un fracaso como la Steam Machine.