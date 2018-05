Ubiquity de Ubuntu cambiará para la próxima versión de Ubuntu

No hace mucho que tenemos entre nosotros la nueva versión de Ubuntu, esta popular distribución Gnu/Linux, pero ya tenemos noticias sobre el siguiente desarrollo de la distribución. Ubuntu Cosmic Cuttlefish traerá varias mejoras respecto a sus versiones anteriores, todo con el único fin de crear una Ubuntu 20.04 potente, segura y fiable. Ubuntu 20.04 será la próxima versión de Ubuntu LTS.

Uno de los cambios que Ubuntu 18.10 tendrá afectará al instalador de Ubuntu, el famoso Ubiquity. Este instalador será cambiado por completo. En Ubuntu 18.04 hemos visto como el instalador incluía una nueva pantalla que añadía la instalación mínima. Esta nueva opción nos permite instalar una versión mínima de Ubuntu con los programas más importantes y ocupando poco espacio. Mark Shuttleworth ha indicado que para la próxima versión el instalador cambiará por completo, utilizando las tecnologías de html, css, electron y snaps para crear la nueva versión de Ubiquity. Esto supondrá que el instalador será más liviano y completo gracias a las tecnologías web. Los paquetes snap serán utilizados para instalar las diversas herramientas que al ser paquetes estancos, no solo se pueden usar sino que evitará que existan errores durante la instalación de Ubuntu. Ubuntu ya ha utilizado estas tecnologías en servicios MAAS con bastante éxito, es por ello que han decidido llevarlo a su sistema operativo.

Por el momento no tenemos ninguna muestra de ello pero no tardaremos en ver resultados en las versiones daily o diarias que los desarrolladores están lanzando cada día. Este cambio no solo afectará a Ubuntu y a sus sabores oficiales sino que también afectarán a muchas distribuciones como Linux Mint o Elementary que utilizan a Ubuntu como su base y por lo tanto utilizarán Ubiquity como instalador de su herramienta. Así que, al igual que ocurre con otros instaladores como Calamares, Ubiquity recibirá cambios y actualizaciones próximamente.