Two Point Hospital y Superbug Initiative vienen a Linux

Seguramente ya conozcas el videojuego de gestión de un hospital llamado Two Point Hospital, pues bien, ahora sus desarrolladores han creado una nueva actualización, un nuevo pack de contenido gratuito llamado Superbug Initiative que llegará a diversas plataformas, como Linux, Mac y Windows. Así tendrás más posibilidades dentro de la gestión del hospital que aportaba la base. Si ya te estabas aburriendo con el videojuego, aunque es raro por las posibilidades y jugabilidad, aquí tienes más.

Podrás conseguirlo en la tienda de Valve Steam, tanto el juego base Two Point Hospital, como también el contenido gratuito descargable de Superbug Initiative. Estará disponible el 30 de abril, si no hay ningún imprevisto, así que dentro de unos días lo tendrás listo para descargar y probar para agregar novedades a este videojuego que fue lanzado en agosto de 2018 y que ha tenido bastante buena crítica entre los gamers.

Por cierto, también puedes conseguir el videojuego en Humble Store. El precio, tanto en Steam como en Humble es de 39,99, por lo que no es de los más baratos, pero compensa que los desarrolladores vayan liberando este tipo de contenido gratuito de vez en cuando. Otra cosa reseñable es que hay algunos problemillas si usas hardware de NVIDIA para Linux, ya que funciona mejor con tarjetas gráficas o GPUs de AMD. No obstante, recuerda que puedes usar Steam Play y hacer uso de Proton…

Si quieres más información sobre Two Point Hospital, puedes acceder a la web oficial del proyecto en www.twopointhospital.com e incluso acceder a su newsletter para conseguir información actualizada sobre los movimientos de los desarrolladores, como saber cuándo habrá novedades del contenido como esta actualización Superbug Initiative. Por el momento no hay nada más que comentar al respecto, puedes ver el vídeo que he dejado en la cabecera de este artículo con el trailer sobre esta ampliación.