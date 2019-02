Two Point Hospital: nueva actualización con mayor capacidad de personalización

Existen en el mercado gran cantidad de videojuegos de todos los estilos y categorías para contentar a gran cantidad de gamers muy diversos. Este es oro de esos títulos que pueden gustar o disgustar por partes iguales a los jugadores. No obstante, para aquellos a los que les impreione este tipo de videojuegos de gestión, os presentamos una nueva actualización del título Two Point Hospital, en la que encontrarás una mayor flexibilidad para personalizarlo.

Si ya conocías el título Two Point Hospital o si es la primera vez que tienes conocimiento de él pero te interesa, debes conocer esta nueva actualización gratuita que permite mayor facilidad para personalizar las opciones de diseño del hospital para darle más encanto a los graficos 3D existentes. La nueva expansión se llama Interior Designer y como digo, es gratuita y permitirá personalizar el diseño interiro de los hospitales que puedes gestionar en el videojuego.

Se trata de un videojuego sin nada de violencia, apto para casi cualquier edad y que podremos disfrutar en familia. Con él deberemos crear un gran imperio de salud y saber gestionarlo adecuadamente para que todo funcione. Así que los fans de la mediciona, seguro que encuentrna en este desarrollo su ricón digital en el que pasar las horas. Ahora, además podrás modificar alfombras, suelos, cuadros, paredes, etc., para crear un mejor diseño de los interiores…

Los diseños pueden hacerse incluso usando texturas o imágenes que creemos o tengamos nosotros mismos en nuestro equipo, y así usarlas como patrón para los diseños. Pero en fín, si quieres saber más de este título, ver trailers, descargar el título base y la actualización gratuita, etc., puedes mirar en las famosas tiendas de Humble Store y, cómo no, la archiconocida de Valve: Steam. Espero que te guste el título y te haya ayudado a descubrirlo si no lo conocías ya…