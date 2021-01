Twitter suspendio permanentemente la cuenta de Donald Trump

Hace poco compartimos aquí en el blog la noticia de que diferentes redes sociales habían tomado la decisión de suspender temporalmente las cuentas del actual presidente de los estados unidos «Donald Trump» y entre las cuales se encuentra Twitter.

Y es que no es la primera vez que Twitter hace algo asi, ya que en los últimos meses, Twitter ha intervenido gradualmente en la cuenta de Donald Trump, primero colocando etiquetas para calificar sus acusaciones, a veces enmascarando algunos de sus mensajes por defecto.

Tras los hechos del 6 de enero, cuando los alborotadores irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos, animados por los comentarios de Donald Trump, Twitter dio un paso más al bloquear la cuenta de Donald Trump durante 12 horas.

Esta vez, Twitter ha decidido suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump. En un post, la red social indica:

“Sin embargo, dejamos claro hace años que estas cuentas no están del todo por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes sobre nuestras políticas y su aplicación ”.

El 8 de enero de 2021, el presidente Donald J. Trump tuiteó:

“Los 75.000.000 de Great American Patriots que votaron por mí, AMERICA FIRST y Make AMERICA GREAT AGAIN, tendrán una voz gigante que resonará en el futuro. No serán despreciados ni tratados injustamente de ninguna manera ”. Poco después, el presidente tuiteó: “A todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero. «