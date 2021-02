Twitter confirma que Donald Trump no volverá a la red social, sin importar el cargo político que llegue a tomar a futuro 

Donald Trump (expresidente estadounidense) terminó siendo expulsado de por vida de Twitter, ya que de manera inicial el mes pasado, el exmandatario fue primero suspendido por el lapso de una semana y posteriormente se dio a conocer la desicion que tomaron no solo en Twitter si no en más redes sociales y diversas plataformas sobre la suspensión de las cuentas de Trump.

Posteriormente se dio a conocer la noticia durante una entrevista con el medio estadounidense CNBC por Ned Segal, el director financiero de Twitter, dijo durante el intercambio que: cuando un usuario, sea cual sea su naturaleza o título, es eliminado de la plataforma, lo seguirá siendo para siempre. Confirma así que Donald Trump, que fue eliminado de Twitter el 8 de enero, seguirá siéndolo de por vida, incluso si fuera reelegido presidente de Estados Unidos en 2024.

El director financiero de Twitter, Ned Segal, ha confirmado que la exclusión de Donald Trump de la plataforma es permanente, incluso si el expresidente decide postularse nuevamente para un cargo público. En una entrevista con Becky Quick, “Squawk Box” de CNBC, Segal dijo que nadie que “incite a la violencia” en Twitter no podrá regresar. Continuó diciendo que Trump «fue destituido cuando era presidente, y no habría ninguna diferencia para cualquiera que sea un funcionario público una vez que sea destituido del servicio».

“La forma en que funcionan nuestras políticas, cuando te quitan de la plataforma, te quitan de la plataforma”, dijo Segal. “Ya seas comentarista, director financiero o ex servidor público o actual, recuerda que nuestras políticas están diseñadas para asegurar que las personas no inciten a la violencia, y si alguien lo hace, tenemos que sacarlo de servicio y nuestras políticas no permiten que la gente vuelva ”.