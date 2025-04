Creo que fue en 2019 cuando decidí crearme un centro multimedia y adquirí una Raspberry Pi 4. Metí la pata hasta el fondo, y no porque sea un mal aparato; el fallo fue no tener en cuenta la arquitectura. Pero bueno, me sirvió durante un tiempo. Entre los sistemas que probé, uno de los que más me gustó fue lo que en realidad era un traje para Raspberry Pi OS, pero supervitaminado y muchas opciones tras la instalación de cero. Ahora, años después, ya tenemos nueva versión: TwisterOS 3.0.

El caso es que estuvieron mucho tiempo parados en la v2.1.2. Hubo discusiones internas sobre si debían subir a los 64-bit o no, y creo recordar que el grupo se dividió un poco. A principios de 2023 ya llevábamos tiempo sin noticias del proyecto, y así ha siguió hasta hace unas tres semanas. Como no tienen redes sociales más allá de Discord, seguirles es un poco complicado, y yo me he enterado hoy por pura casualidad: estoy pensando deshacerme de mi RPi4 y me ha dado por pensar qué le quedaría bien en caso de decidir quedármela.

TwisterOS 3.0 llega tras unos tres años

En su página de descargas vemos que la v3 más antigua es la 3.0.3 y la más reciente la 3.0.5. Leyendo los cambios, podríamos decir que son pequeños parches para ir mejorando un poco aquí y un poco allá, pero lo más destacado es que han pasado de los 32-bit a los 64-bit. Esto les hace mirar un poco al futuro, y entre otras cosas mejora la compatibilidad con todo tipo de software, como el que encontramos en Flathub. Dicho sea de paso, actualizar de la v2.x a la v3.x no es posible.

Para ser honesto, aún tengo que hacer muchas pruebas para, según mi criterio, recomendarlo o no. Raspberry Pi OS es el sistema operativo oficial y va más o menos bien, como Manjaro para los que prefieran algo más moderno y mayor control. El problema que más he notado en la RPi4 es ver algo de «tearing» al reproducir vídeos, unas líneas que parece que van de parte a parte de la pantalla en algunos fotogramas que no quiero asumir. Yo tengo una Steam Deck desde hace meses y prefiero no tragar con eso. Como el tearing no aparece constantemente, tengo que reproducir varios vídeos y fijarme.

Pero para los que sólo dispongan de una Raspberry Pi, y ahora también es compatible con la 5, TwisterOS es un sistema operativo optimizado y preparado para ser compatible con muchos tipos de aplicaciones, entre las que están las de Windows. Sí, esas también.

Por lo tanto, mi recomendación sería que al menos se pruebe TwisterOS 3.0, y que cada uno decida. No hay sistema más bonito para placas simples, también disponible para Rock Pi y Odroid en su página de descargas.