Tweetdeck se actualiza, por fin, con GIFS, encuestas, emoji e hilos

Hace años, la aplicación oficial de Twitter era tan simple que todos los que conozco terminaban usando otras opciones. Entre esas opciones estaba Tweetdeck, una app/servicio web que nos permitía hacer más cosas que la propuesta oficial. Twitter empezó a mejorar su servicio y, todo hay que decirlo, también empezó a poner trabas a terceros desarrolladores, quienes no han podido incluir en sus apps las últimas y mejores opciones que ofrece la red de microblogging.

Twitter terminó comprando Tweetdeck, lo que se tradujo en que desapareciera su aplicación de escritorio y que llegaran pocas o ninguna actualización. Pero parece que a Twitter le interesa que los usuarios de Tweetdeck sigan contentos usando este servicio web, por lo que lo han actualizado para introducir unas opciones con las que, una vez las pruebas, ya no puedes vivir sin ellas: encuestas, GIFs, emojis e hilos, todos ellos disponibles desde la composición del tweet.

Como podéis ver en la imagen anterior, la actualización del servicio web de Tweetdeck es básicamente que han cambiado la composición del tweet para que sea exactamente igual que la versión móvil de Twitter. Solo hay un problema, como veis en el compositor anterior, antes nos permitía programar un tweet, una opción que ha desaparecido en la nueva versión del compositor. Lo bueno es que, por lo menos ahora mismo, hay una opción que nos permite volver a la versión anterior (“Switch back to the old composer”), pero no sabemos si esto será así siempre o la eliminarán en el futuro.

La nueva opción fue anunciada por la cuenta oficial de Tweetdeck, ¿adivináis dónde?, en Twitter. Ahora mismo está en pruebas, tal y como podéis leer en el tweet publicado ayer. Teniendo esto en cuenta, todo parece indicar que, cuando terminen las pruebas, no se podrá volver al compositor anterior, lo que podría significar que ya no se podrán programar tweets.

If we could wave a magic wand, what functionality would you most like to see added to TweetDeck?

— TweetDeck (@TweetDeck) May 15, 2019