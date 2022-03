Hace algo menos de un año escribí un artículo en el que explicaba cómo instalar Guitar Pro 7 en Linux por medio de PlayOnLinux. Si lo hice fue porque, aunque me gustaría, el Tux guitarrista está lejos del Pro de pago que hay para Windows y macOS. Empezando por la interfaz y terminando por los sonidos disponibles. Pero sí nos puede sacar de un apuro, y de hecho hace mucho tiempo me sorprendió lo bien que se llevaba con mi teclado compatible con el MIDI. Hoy he visto que me ha saltado la actualización de TuxGuitar 1.5.5, y no hay mucho que destacar.

No podemos decir que Tux Guitar esté abandonado, o de lo contrario no haría un mes que sacaron la beta de TuxGuitar 1.5.5 y no tendríamos disponible ya esta nueva actualización de punto, pero sí podemos decir que nunca será lo que a muchos nos gustaría. Y si cuando sacan una nueva versión, lo que leemos es que es un lanzamiento para corregir errores y nada más, pues nada, para el que quiera algo mejor siempre podrá tirar del tutorial que publicamos en mayo de 2021.

TuxGuitar 1.5.5 corrige fallos que experimentaban los usuarios

Leyendo en el foro del software en Sourceforge, hay comentarios de gente que dice que los problemas que estaban experimentando se han resuelto, por lo que puede que no sea un gran lanzamiento, que no lo es, pero cualquier actualización merece la pena si soluciona algo que nos está haciendo la vida imposible en un software que usamos regularmente. Por mi parte, que sólo lo abro de vez en cuando para echar un vistazo rápido a algunos archivos, no he notado nada, ni para bien ni para mal.

Lo que sí estaría bien es que le modernizaran un poco la interfaz, y si alguien conoce un buen archivo para mejorar el sonido, que lo comparta, que muchos lo agradeceremos. Por el momento, TuxGuitar 1.5.5 es lo que tenemos, y algunos usuarios han salido beneficiados con el cambio.