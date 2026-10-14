TUXEDO Computers ha presentado el Stellaris 16 Gen8, un portátil de gama alta que apunta directamente a usuarios de Linux con necesidades exigentes. La compañía alemana, con sede en Augsburgo, mantiene su enfoque de vender equipos con distribuciones Linux preinstaladas y soporte específico, algo que no abunda en el mercado de portátiles potentes. El nuevo modelo llega con Intel Core Ultra 9 y gráficas NVIDIA RTX 50, además de opciones de pantalla OLED o Mini-LED y una configuración de memoria que puede alcanzar los 128 GB.

El equipo ya se puede reservar y la firma prevé que los primeros envíos salgan a principios de noviembre. El precio de partida en Alemania es de 2.795 euros con IVA incluido, mientras que fuera de ese mercado la referencia sin impuestos ronda los 2.350 euros. No es un portátil pensado para llevar a diario en la mochila: su peso y su fuente de alimentación lo colocan más bien como sustituto de un ordenador de sobremesa o como equipo semimóvil para trabajar en un escritorio.

Procesador y rendimiento del TUXEDO Stellaris 16 Gen8

La configuración base incluye un Intel Core Ultra 9 290HX Plus, un chip con 24 núcleos repartidos entre 8 de rendimiento y 16 de eficiencia. Alcanza hasta 5,5 GHz, cuenta con 36 MB de Smart Cache y permite ajustar su TDP entre 10 y 160 vatios desde el TUXEDO Control Center. Esa flexibilidad sirve para priorizar un funcionamiento silencioso o exprimir la potencia cuando el equipo está enchufado. En la práctica, el salto respecto al 285HX es pequeño: se trata más de una actualización que de una generación completamente nueva, según los datos comparativos manejados.

Para gráficos, TUXEDO ofrece tres opciones de la serie RTX 50 con Dynamic Boost. La RTX 5070 Ti incorpora 12 GB GDDR7 y una TGP que va de 65 a 115 vatios, ampliable hasta 140 vatios. La RTX 5080 sube a 16 GB y parte de 80 a 150 vatios, con un máximo de 175 vatios. En lo más alto, la RTX 5090 llega con 24 GB GDDR7 y un rango de 95 a 150 vatios, también hasta 175 vatios con Boost. La marca considera que la 5070 Ti basta para jugar en calidad alta y probar modelos de IA locales pequeños, mientras que las otras dos están pensadas para renderizado profesional o modelos de lenguaje más grandes.

Pantalla, chasis y refrigeración

El Stellaris 16 Gen8 utiliza un panel de 16 pulgadas con resolución WQXGA, es decir, 2560 x 1600 píxeles. Hay tres alternativas: LED, Mini-LED y OLED. La LED de la configuración base ofrece 500 cd/m², cobertura del 100% DCI-P3, 300 Hz y acabado mate. La Mini-LED alcanza 750 cd/m² en SDR y 1000 cd/m² en HDR, añade G-SYNC y Advanced Optimus, y mantiene los 300 Hz. La OLED también llega a 1000 cd/m² en HDR, baja a 240 Hz y presume de un contraste de 100.000:1, aunque con acabado brillante. Un detalle importante para Linux: TUXEDO avisa de que el HDR solo está plenamente soportado en Windows 11, por lo que en Linux, por ahora, lo normal será usar SDR a máxima luminosidad.

El chasis es de aluminio, mide 357 x 260 x 28 milímetros y pesa entre 2,6 kilos con OLED y 2,8 kilos con Mini-LED. Para controlar las temperaturas, la marca recurre a un sistema de tres ventiladores, con dos de 80 milímetros y un pequeño ventilador adicional para la RAM. El conjunto está diseñado para disipar hasta 240 vatios entre CPU y GPU. Quien necesite más refrigeración en un uso continuado sobre mesa puede conectar el portátil al sistema externo de refrigeración líquida TUXEDO Aquaris, que se vende como opción.

Memoria, almacenamiento, batería y puertos

La memoria se puede configurar hasta 128 GB DDR5-5600 en SO-DIMM o hasta 96 GB DDR5-6400 en CSO-DIMM, siempre en doble canal. Para almacenamiento hay dos ranuras M.2: una PCIe 5.0 y otra PCIe 4.0. Ambas son accesibles retirando la tapa inferior sin perder la garantía, algo que facilita las ampliaciones posteriores. En conectividad inalámbrica, lo habitual es encontrar un Intel Wi-Fi 6E AX211 con Bluetooth 5.3, aunque se puede pedir una mejora a Wi-Fi 7 BE200 con Bluetooth 5.4.

La batería tiene 99 Wh y admite carga por USB-C de hasta 140 vatios. Aun así, el fabricante habla de unas 4 horas de reproducción de vídeo en streaming, una cifra bastante contenida y muy inferior a las 8,5 horas que se prometían en la generación anterior. Queda claro que aquí se ha primado el rendimiento máximo sobre la autonomía. Según la GPU elegida, se incluye una fuente de 330 vatios para la RTX 5070 Ti o de 420 vatios para la RTX 5080 y la RTX 5090.

En cuanto a puertos, el equipo incorpora tres USB-A 3.2 Gen 1, dos USB-C (uno de ellos Thunderbolt 4 con hasta 140 vatios de Power Delivery), HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, Ethernet de 2,5 gigabits y un lector de tarjetas SD con velocidad UHS-II. También se puede elegir sistema operativo: TUXEDO OS, Ubuntu o Kubuntu vienen preinstalados, con soporte adaptado a Linux, mientras que Windows 11 queda como opción de pago adicional.

Precio, disponibilidad y a quién va dirigido este TUXEDO Stellaris 16 Gen8

La única configuración con precio oficial es la base: Core Ultra 9 290HX Plus, RTX 5070 Ti, pantalla LED, 16 GB de RAM y SSD de 500 GB con TUXEDO OS. Sale por 2.795 euros con IVA en Alemania, y la referencia internacional sin impuestos ni aranceles se queda en torno a 2.350 euros. Las versiones con RTX 5080 o RTX 5090, pantalla Mini-LED u OLED y más memoria o almacenamiento solo se pueden calcular con el configurador de la web. Las reservas están abiertas y el envío debería comenzar a principios de noviembre, aunque en este tipo de preventas siempre puede haber algún retraso en la producción.

Este portátil no está pensado para un uso ultraligero, sino para desarrolladores que prueban IA local, creativos con flujos de vídeo 4K y jugadores que buscan sustituir su torre. Su punto fuerte está en las opciones gráficas y en el soporte nativo de Linux, sobre todo con la RTX 5090 y sus 24 GB de VRAM, que lo convierten en una alternativa a estaciones de trabajo más caras. La crítica principal apunta al procesador: quien ya tenga un equipo con el 285HX notará poca mejora. Con una configuración alta, especialmente RTX 5090 y OLED, el precio puede acercarse bastante a los 4.000 euros, así que conviene valorar bien si se necesita toda esa potencia.

Linux se abre camino en los portátiles

El Stellaris 16 Gen8 se presenta así como un portátil de alto rendimiento para Linux, con componentes de última hornada, muchas opciones de configuración y un enfoque claramente estacionario. Su gran baza es combinar RTX 50, hasta 128 GB de RAM y soporte Linux nativo, mientras que sus límites pasan por el peso, la autonomía de alrededor de cuatro horas y el sobrecoste de las versiones más potentes. Las reservas siguen activas y los primeros pedidos deberían empezar a llegar a principios de noviembre.