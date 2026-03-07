El fabricante alemán TUXEDO Computers ha reforzado su apuesta por los portátiles Linux de alto rendimiento con la llegada del nuevo TUXEDO InfinityBook Max 16 en su versión basada en procesadores AMD Ryzen AI. Este modelo se sitúa como alternativa directa a la edición con Intel Core Ultra presentada anteriormente, manteniendo casi intacto el diseño y la filosofía, pero cambiando el corazón del equipo por la nueva generación de chips de AMD con motor de inteligencia artificial integrado.

La propuesta está claramente pensada para quienes necesitan una estación de trabajo portátil con Linux que combine potencia de CPU, gráfica dedicada y buena autonomía, sin disparar el peso ni sacrificar un formato relativamente fino. Con un panel de 16 pulgadas en formato 16:10, gráficos NVIDIA de la serie RTX 50 y una batería de 99 Wh, el InfinityBook Max 16 AMD se coloca como opción seria tanto para desarrollo de software y creación de contenidos como para jugar en condiciones.

TUXEDO InfinityBook Max 16: diseño sobrio, chasis de aluminio y menos de 2,2 kg

El nuevo modelo mantiene el enfoque de TUXEDO en un diseño discreto y funcional, con un chasis íntegramente fabricado en aluminio que busca equilibrar robustez y portabilidad. A pesar de integrar una batería de gran capacidad, un sistema de refrigeración algo más voluminoso que el de la gama Pro y una GPU dedicada, el peso se queda ligeramente por encima de los 2 kg (alrededor de 2,1-2,2 kg según configuración), algo razonable para un equipo de 16 pulgadas con este hardware.

El teclado llega en formato completo, con bloque numérico independiente de cuatro filas, flechas de tamaño estándar desplazadas para mejorar la ergonomía y retroiluminación RGB configurable. Este detalle permite adaptar el tono a un estilo más sobrio de oficina o darle un punto más “gaming” sin caer en estridencias. Además, TUXEDO ha colocado los puertos de alimentación y vídeo menos habituales en la parte trasera del equipo, de forma que es más sencillo mantener el escritorio ordenado y reducir el enredo de cables.

Pantalla de 16 pulgadas 16:10 con hasta 300 Hz

Uno de los puntos que más destacan en este modelo es la pantalla de 16 pulgadas con relación de aspecto 16:10, orientada a quienes pasan horas mirando el panel ya sea programando, editando vídeo o jugando. El formato algo más alto que el clásico 16:9 permite aprovechar mejor el espacio vertical para líneas de código, pistas de edición o ventanas múltiples.

En la configuración más habitual, el portátil monta un panel LED mate con resolución 2560 x 1600 píxeles, brillo de 500 nits y tasa de refresco de hasta 300 Hz, con cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3. Estas características lo hacen interesante tanto para tareas de diseño y posproducción como para juegos competitivos donde una alta tasa de refresco marca la diferencia. La tapa puede abrirse hasta 180°, lo que facilita su uso con soportes, atriles u otras superficies menos convencionales, y se acompaña de una webcam Full HD con obturador físico para mayor privacidad.

Algunas variantes incorporan además opciones de pantalla OLED brillante con resolución 2880 x 1800 píxeles y frecuencia de 120 Hz, también con cobertura completa DCI-P3. Esta alternativa está orientada a quienes priorizan contraste y calidad de imagen absoluta frente a la máxima fluidez, manteniendo el enfoque en trabajos de imagen y vídeo exigentes.

Plataforma AMD Ryzen AI 300: CPU eficiente y NPU integrada

El salto principal de esta generación está en el procesador: el InfinityBook Max 16 incorpora chips AMD Ryzen AI 300, pensados para ofrecer un equilibrio entre rendimiento bruto y consumo contenido. TUXEDO ofrece tres opciones: Ryzen AI 7 350 con 8 núcleos, Ryzen AI 9 365 con 10 núcleos y Ryzen AI 9 HX 370 con 12 núcleos, todos con un rango de consumo configurable entre 10 y 90 W.

Más allá de las cifras de CPU, estos procesadores integran un motor de inteligencia artificial dedicado (NPU) capaz de acelerar localmente tareas de generación de imagen o texto, asistentes basados en IA y otros procesos similares. En términos de potencia de cálculo, se habla de hasta 66 TOPS en el Ryzen AI 7 350, 73 TOPS en el Ryzen AI 9 365 y 80 TOPS en el Ryzen AI 9 HX 370, situando al modelo tope de gama entre las referencias de su categoría para aplicaciones de IA ejecutadas directamente en el portátil.

TUXEDO InfinityBook Max 16 con gráficas NVIDIA RTX 50 para trabajo profesional y gaming

La vertiente gráfica se apoya en GPU dedicadas NVIDIA GeForce RTX 50, con dos opciones: GeForce RTX 5060 y GeForce RTX 5070. Según los datos facilitados por la compañía, la RTX 5070 rinde en torno a un 15 % más que la 5060, y ambas ofrecen un salto aproximado de entre tres y cuatro veces respecto a la GPU integrada Radeon 890M, lo que marca la diferencia en tareas de renderizado, edición 3D y juegos con ajustes altos.

El consumo de estas tarjetas se puede ajustar entre 45 y 115 W de TGP (45 a 115 W en la RTX 5060 y 50 a 115 W en la RTX 5070) a través del TUXEDO Control Center. Esta herramienta permite al usuario decidir si prefiere exprimir al máximo el rendimiento gráfico o priorizar un funcionamiento más silencioso, reduciendo así el ruido de los ventiladores cuando la carga no requiere toda la potencia disponible.

Refrigeración de bajo perfil y hasta 160 W combinados

Para poder disipar el calor generado por una CPU Ryzen AI de hasta 12 núcleos y una GPU RTX 50 en un chasis relativamente fino, TUXEDO ha optado por un sistema de refrigeración de 8 mm de grosor, algo más grande que el de la gama Pro 15 (7 mm) pero prácticamente igual de delgado en mano. Con este diseño, el equipo puede manejar hasta 160 W de potencia combinada (CPU + GPU) a plena carga con los ventiladores al máximo.

Desde el TUXEDO Control Center, el usuario puede modular perfiles de rendimiento y ruido, ajustando el comportamiento de la ventilación según el escenario: desde un modo más agresivo orientado a sesiones de juego o renders largos, hasta perfiles más contenidos si se trabaja en entornos silenciosos. La propia marca recuerda que, si alguien prioriza un funcionamiento todavía más silencioso por encima de la extrema delgadez, dentro de su catálogo existen opciones con sistemas de refrigeración de mayor sección.

Memoria, almacenamiento y posibilidades de ampliación del TUXEDO InfinityBook Max 16

Uno de los puntos fuertes tradicionales de TUXEDO es mantener una configuración interna muy flexible. El InfinityBook Max 16 AMD ofrece dos ranuras SO-DIMM DDR5 con soporte para módulos hasta DDR5-5600, permitiendo instalar hasta 128 GB de memoria RAM, algo poco habitual en portátiles dirigidos al público general.

En cuanto al almacenamiento, el equipo incorpora dos ranuras M.2 2280 para SSD: una conectada a un bus PCIe 5.0 x4 y otra a PCIe 4.0 x4. Combinadas, admiten hasta 8 TB de capacidad, pensados para quienes manejan grandes proyectos de vídeo, bibliotecas de assets, máquinas virtuales o entornos de desarrollo pesados. Tanto la RAM como las unidades SSD están diseñadas para poderse actualizar con relativa facilidad, algo valorado en mercados donde se tiende a alargar la vida útil de los equipos.

Conectividad completa: USB4, HDMI 2.1 y hasta cuatro monitores externos

El apartado de puertos está bien cubierto, con un enfoque en usuarios que trabajan con varios monitores y periféricos. El InfinityBook Max 16 incluye USB4, otros dos puertos USB-C adicionales, tres puertos USB-A 3.x, una salida HDMI 2.1 y un Mini DisplayPort, además de conexión de red cableada de 2,5 GbE en determinadas configuraciones.

Gracias a esta combinación, el equipo puede gestionar hasta cuatro pantallas externas además de la propia, algo interesante para desarrollo, trading, edición de vídeo o entornos corporativos complejos. Los puertos USB-C permiten carga mediante Power Delivery de hasta 140 W, mientras que las salidas de vídeo y la alimentación ubicadas en la parte trasera ayudan a mantener los cables más permanentes fuera de la vista.

Batería de 99 Wh, carga rápida por USB-C y adaptador GaN de 240 W

En el terreno de la autonomía, TUXEDO apuesta por una batería de 99 Wh, que es el máximo permitido en vuelos comerciales sin trámites adicionales. La marca habla de hasta unas 7 horas de reproducción de vídeo vía Wi-Fi, aunque como siempre la duración real dependerá de la carga de trabajo, el brillo de pantalla y el perfil de rendimiento seleccionado.

Para alimentar el equipo a pleno rendimiento, se incluye un adaptador GaN de 240 W de tamaño relativamente compacto en comparación con su potencia. Aun así, si en determinados momentos se prioriza movilidad frente a máximo rendimiento, el portátil admite también carga por USB-C hasta 140 W, algo práctico para viajes o para compartir cargador con otros dispositivos que usen el mismo estándar.

Linux como base, soporte para TUXEDO OS, Ubuntu y Windows 11

Fiel a la filosofía de la marca, el InfinityBook Max 16 AMD se concibe como un equipo pensado para Linux desde el inicio. De serie puede enviarse con TUXEDO OS, la distribución propia de la compañía basada en Linux y orientada a sacar partido al hardware sin complicaciones iniciales, o con Ubuntu 24.04, una de las distribuciones más extendidas en entornos profesionales y educativos.

Además del soporte oficial para estas distribuciones, el fabricante ofrece controladores específicos y herramientas propias para facilitar la gestión del hardware desde Linux, así como la opción de cifrado completo de disco en las instalaciones preconfiguradas. Como novedad frente a generaciones anteriores, también se contempla de forma oficial la instalación de Windows 11, lo que puede resultar útil en escenarios mixtos donde se alternan herramientas nativas de Linux y software que solo está disponible para el sistema de Microsoft.

Precios, configuraciones base y disponibilidad del TUXEDO InfinityBook Max 16

En lo relativo al precio, TUXEDO sitúa la configuración base del modelo AMD en el rango de los 1.470 a 1.778 euros, con diferencias según impuestos y mercado. Una de las combinaciones de entrada habituales incluye procesador AMD Ryzen AI 7 350, gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 GB de RAM DDR5-5600 y un SSD de 1 TB, con TUXEDO OS preinstalado. A partir de ahí, es posible escalar hasta opciones con Ryzen AI 9 HX 370 y RTX 5070, que elevan el precio por encima de los 2.000 euros.

La compañía ha abierto ya el periodo de reserva, con las primeras unidades previstas para enviarse a finales de marzo en el mercado europeo. Dependiendo del país, el precio final variará en función del IVA y posibles tasas de importación, pero la estrategia pasa por competir en el segmento de estaciones de trabajo y portátiles gaming de gama alta, ofreciendo como diferencial el soporte nativo y especializado para Linux.

Con este lanzamiento, TUXEDO refuerza su catálogo de portátiles de 16 pulgadas orientados a usuarios que necesitan una máquina potente, relativamente ligera y con soporte sólido para Linux, añadiendo la alternativa AMD Ryzen AI a la ya existente con Intel. Entre la pantalla de alta calidad, la combinación de CPU Ryzen AI 300 y GPU RTX 50, la batería de 99 Wh y las amplias posibilidades de ampliación, el InfinityBook Max 16 AMD se posiciona como una opción a tener en cuenta para profesionales y entusiastas que trabajan o juegan principalmente en entornos basados en Linux.