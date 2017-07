Tuxedo Computers también crearán su propia distribución basada en Xubuntu

La semana pasada conocíamos la noticia de System76, el vendedor de equipos informáticos, que iba a crear un sistema operativo basado en Ubuntu para distribuir en sus equipos. Parece que System76 no será la única empresa. El vendedor de equipos Tuxedo Computers también realizará la misma operación con una distribución basada en Ubuntu.

Es decir, la empresa de origen alemán, Tuxedo Computers venderá equipos con una distribución propia que se basa en Ubuntu, para ser más exactos, en Xubuntu.

El vendedor alemán ya distribuye desde hace tiempo equipos informáticos con Gnu/Linux, pero ha sido hace poco que ha anunciado este cambio. Para ser más exactos, Tuxedo Computers distribuirá una distribución propia basada en Ubuntu LTS con Xfce como escritorio principal, a diferencia de otras empresas y otras versiones. La empresa ha comunicado que trabajará con el equipo de Xubuntu para desarrollar la versión, bien sea con aportaciones económicas o con ayudas para que se desarrolle la distribución.

Por el momento, la distribución de Tuxedo Computers se basa en una versión de Xubuntu a la que han cambiado los iconos, el tema de escritorio, toda referencia a Ubuntu y las imágenes oficiales de Xubuntu, es decir, sólo han lavado la cara a la distribución.

Pero lo más importante no es la decisión de Tuxedo Computers, que también lo es, sino que es otra empresa que decide crear una distribución basada en Ubuntu. Para los que ya lleváis años usando Linux, sabréis que hace tiempo se puso de moda el crear distribuciones y sabores no oficiales basadas en Ubuntu. Y parece que el fenómeno vuelve a repetirse. Está claro que en esta ocasión ninguna utilizará el nombre de “ubuntu”, pero si que tendremos varios sabores no oficiales de Ubuntu. Ahora bien ¿ recibirán los cristianos y los satánicos una versión actualizada de Ubuntu? ¿ vosotros qué pensáis?