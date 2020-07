Tux: la famosa mascota de Linux y el merchandising que tiene tras él

Casi todos conocen a la famosa mascota Tux de Linux, se ha transformado en un símbolo muy querido dentro de la comunidad. Pero lejos de sus orígenes o de lo que representa, uno de los fenómenos menos conocidos es el dinero que genera este tipo de merchandising que compran multitud de personas de todo el mundo.

En este artículo podrás saber todo lo que necesitas saber sobre cómo se originó la idea de Tux, algunas curiosidades que tal vez no conocías y muchas más cosas de la faceta más comercial de este animal y todas sus variantes, que son muchas…

Tux es el nombre del personaje de pingüino que se creó para transformarse de forma oficial en la marca del kernel Linux. Originalmente hubo más diseños candidatos, ya que se creó un concurso para elegir el mejor. Pero Tux fue finalmente el más usado por todos y el que se ha quedado como oficial, aunque muchos proyectos y distribuciones GNU/Linux suelen usar versiones modificadas de Tux u otros logos totalmente diferentes como el sombrero rojo de Red Hat, o el camaleón de SUSE…

Todo vino por un dibujo de un pingüino que le gustaba mucho a Linus Torvalds y que serviría como inspiración para el Tux definitivo. Su creador es Larry Ewing, y data de 1996 cuando se daría a conocer este pingüino. Alan Cox, otro de los míticos desarrolladores, también tuvo mucho que ver en la actual imagen de Tux, ya que hizo una sugerencia en las LKML sobre cuál debía ser la imagen y gustó a Linus Torvalds.

Como ves, ésta imagen fue la que Linus Torvalds encontró en un servidor FTP y tanto le gustó. Parece uno de los personajes de Creature Comforts creados por Nick Park. Así que Larry la usaría como base para sus primeros bocetos.

El correo original que se publicó en las LKML (Linux Kernel Mailing Lists) fue el siguiente:

Re: Linux Logo prototype.

Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)

Thu, 9 May 1996 17:48:56 +0300 (EET DST) .

Somebody had a logo competition announcement, maybe people can send their ideas to a web-site.

. . Anyway, this one looks like the poor penguin is not really strong enough to hold up the world, and it’s going to get squashed. Not a good, positive logo, in that respect.

. . Now, when you think about penguins, first take a deep calming breath, and then think “cuddly”. Take another breath, and think “cute”. Go back to “cuddly” for a while (and go on breathing), then think “contented”.

. With me so far? Good.

. . Now, with penguins, (cuddly such), “contented” means it has either just gotten laid, or it’s stuffed on herring. Take it from me, I’m an expert on penguins, those are really the only two options.

. Now, working on that angle, we don’t really want to be associated with a randy penguin (well, we do, but it’s not politic, so we won’t), so we should be looking at the “stuffed to its brim with herring” angle here.

. So when you think “penguin”, you should be imagining a slighly overweight penguin (*), sitting down after having gorged itself, and having just burped. It’s sitting there with a beatific smile – the world is a good place to be when you have just eaten a few gallons of raw fish and you can feel another “burp” coming.

. (*) Not FAT, but you should be able to see that it’s sitting down because it’s really too stuffed to stand up. Think “bean bag” here. . Now, if you have problems associating yourself with something that gets off by eating raw fish, think “chocolate” or something, but you get the idea.

. Ok, so we should be thinking of a lovable, cuddly, stuffed penguin sitting down after having gorged itself on herring. Still with me?

. NOW comes the hard part. With this image firmly etched on your eyeballs, you then scetch a stylizied version of it. Not a lot of detail – just a black brush-type outline (you know the effect you get with a brush where the thickness of the line varies). THAT requires talent. Give people the outline, and they should say [ sickly sweet voice, babytalk almost ]”Ooh, what a cuddly penguin, I bet he is just stuffed with herring”, and small children will jump up and down and scream “mommy mommy, can I have one too?”.

. Then we can do a larger version with some more detail (maybe leaning against a globe of the world, but I don’t think we really want to give any “macho penguin” image here about Atlas or anything). That more detailed version can spank billy-boy to tears for all I care, or play ice-hockey with the FreeBSD demon. But the simple, single penguin would be the logo, and the others would just be that cuddly penguin being used as an actor in some tableau.

. Linus