Turok: Dinosaur Hunter, el famoso videojuego de Nintendo 64 vuelve para Linux

Son muchos los desarrolladores que tienen en cuenta la plataforma Gnu/Linux para lanzar sus videojuegos, pero son aún más los desarrolladores que quieren volver a la vida viejos videojuegos para Gnu/Linux. Tomb Raider y Age Of Empires fueron los primeros, pero no son los únicos.

Recientemente se ha liberado una versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para Gnu/Linux. Un juego muy popular de finales de los años 90 que nació para Nintendo 64 pero que ya está disponible sistemas operativos basados en Gnu/Linux.

Para quienes no conocieron Turok: Dinosaur Hunter, ni tampoco lo jugaron, comentar que es un juego shooter que combina lo mejor de Tomb Raider, Doom y dinosaurios. No, no es un remake de Parque Jurásico sino que es una aventura en donde el protagonista debe de conseguir varias partes de un artefacto antiguo.

Para conseguir estas partes el protagonista debe de abrirse paso a través de diversos dinosaurios y bestias que atacarán al protagonista. La nueva versión mantiene la historia, los protagonistas e incluso los gráficos, pero todo con tecnología libre, es decir, sobre una distribución Gnu/Linux. La nueva versión requiere que tengamos un ordenador con un procesador Intel i5, 2 Gb de ram y una tarjeta gráfica de Nvidia o Ati Radeon.

Podemos conseguir Turok: Dinosaur Hunter a través de la web principal del desarrollador o bien a través de Steam. En cualquier caso, el precio del juego no es muy alto, por lo que podemos volver a matar dinosaurios por un módico precio o, sino conocíamos este juego, disfrutar de un popular juego para Gnu/Linux.

Lo cierto es que Turok: Dinosaur Hunter fue un famoso videojuego cuando se lanzó, pero su éxito no fue muy alto, es más, no recuerdo que haya salido futuras secuelas. Aún así, es de agradecer que salgan videojuegos para distribuciones Gnu/Linux, sobretodo para los usuarios de Escritorio. Espero que no sea el último juego en hacer esta actualización.