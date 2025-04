Estaba yo viendo un vídeo en el que un desarrollador explicaba que, en las nuevas versiones de Visual Studio Code, al abrir un documento nuevo mostraba una nueva opción en la que con Ctrl + I se le podían pedir cosas a Copilot. Lo primero que he pensado es «¿qué han hecho con la opción en la que hacías clic sobre el texto e indicabas el lenguaje?», pero no he hecho mucho más caso. Hasta que he visto que Copilot está en la parte superior e inferior del editor.

Por mi cabeza ha pasado que no lo quiero. A ver, que sí molaría tener un asistente como era Copilot en 2022, que quienes lo probamos teníamos un asistente ilimitado y gratis. Pero ahora, que tiene límites, te puede dejar la miel en los labios y luego quitártela si no pagas… Que no, que no quiero ni verlo. Me ha dado coraje, por usar una palabra suave, ver que mi Visual Studio Code tenía ahí los dos Copilot, como diciendo «eh, que estamos aquí, úsanos, engánchate y paga».

Acto seguido he probado varias cosas. Una de ellas ha sido intentar usar VSCodium y Code OSS, pero nunca me han terminado de gustar. Le he preguntado a DeepSeek, a ChatGPT y al mismo Copilot del Visual Studio Code, y ninguno ha sabido darme una respuesta. Mucho texto de configuraciones que nada funciona. Al final he dado con una solución casi por accidente, y es lo que voy a compartir con vosotros para que a nadie le pase eso de trabajar incómodo porque a Microsoft le venga en gana.

Cómo desactivar Copilot en Visual Studio Code > 1.99

Tengo que reconocer que no sé desde cuándo está Copilot ahí «agarrao» a Visual Studio Code, pero no tiene que ser desde hace mucho. El mensaje de Ctrl + I no lo había visto hasta visualizar el vídeo anteriormente mencionado. Así que asumo que el cambio llegó junto a VSCode 1.99, pero no lo sé cierto. Sí sé que le pasaba al del vídeo y a mí.

Para desactivarlo, haremos lo siguiente:

Antes de hacer nada, podéis ver que haciendo clic en la flecha hacia abajo del icono que hay en la parte superior pone «Administrar Copilot». Eso no hace nada de lo que queremos. Es para llevarnos a la página de Copilot para que gestionemos la suscripción y algunas opciones de ese tipo.

Para desactivarlo, hay que ir a la pestaña de extensiones — la de cuatro cuadrados con uno de ellos un poco separado –, buscar «copilot» y desinstalar las extensiones.

Cuando las desinstalemos, debajo de «Administrar Copilot» aparece «Ocultar Copilot». Hay que hacer clic ahí y aceptar en la ventana emergente para desactivarlo.

En teoría, no hace falta reiniciar el editor, pero se puede cerrar y abrir para comprobar que, efectivamente, está desactivado.

Cómo volver a activarlo

En la ventana emergente nos dicen qué hay que hacer para volver a activar el asistente: ejecutar «Usar las características de IA con Copilot gratis…». ¿Y cómo se hace eso? En el cuadro de diálogo que hay arriba en el centro, se pone el símbolo «>» sin las comillas, que es para introducir un comando, y podemos poner parte de esa frase, por ejemplo «copilot gratis», seleccionamos la opción y ya estaría todo como al principio. Yo personalmente no lo quiero, pero allá cada cual.

¿Es una solución permanente?

Probablemente sea una solución temporal. Entre las cosas que he probado, he ido a la carpeta de configuración de VSCode, he entrado a la de extensiones y las he eliminado manualmente, que ellas volvían a instalarse automáticamente. Es lógico pensar que volverán a activarse cuando se actualice el editor, pero eso es algo que comprobaremos dentro de algunas semanas. Si se da el caso, desactivarlo es un proceso rápido y sencillo.

Y si no sois personas con tantas manías como yo, que sí quiero la sincronización oficial de GitHub sin calentarme mucho la cabeza y otras tonterías que no vienen al caso, quizá os merezca la pena quedaros con Code OSS o VSCodium. Lo cierto es que Microsoft no lo pone fácil para seguir con sus productos…