A mí me encanta Windows, nótese la ironía. Hace ya casi dos décadas que me pasé a Ubuntu y poco he mirado atrás. Pasé mucho tiempo con inicio dual, pero lo terminé eliminando por los potenciales problemas que le pudiera causar a mi instalación de Linux. En la actualidad sí tengo una máquina virtual por si acaso, y un SSD para mi Steam Deck porque hay juegos que no van bien en Linux. Pero me da más dolores de cabeza que alegrías.

Mi SSD para la Deck sí se actualiza sin problemas, pero mi máquina virtual hacía como un par de meses que sólo aplicaba parches de seguridad. Hoy he entrado en en la VM de Windows, que la actualizo cada cierto tiempo y quiero mantener porque hay veces que hago algunas cosas como firmar Kodi para mi iPhone, y he visto lo de la captura de cabecera: un mensaje que reza «Tu versión de Windows ha alcanzado la finalización del ervicio». Sí, «ervicio», sin S.

Actualizar Windows cuando dice que ha finalizado su servicio

Cuando aparece este mensaje, lo que nos está diciendo en realidad es que nuestro equipo ya no es compatible con la versión de Windows más reciente, por lo que ya no se puede actualizar. También, indirectamente, nos dice «eh, cómprate otro PC ». Lo «mejor», muy entrecomillado, que se puede hacer es lo que dicen: comprar otro PC totalmente compatible y evitar así todos los problemas. Pero el desembolso no siempre viene bien ni es necesario ¿Hay otra solución? En teoría, y por lo menos en el momento de escribir este artículo, sí.

Pasos a seguir

Antes de continuar, o el primer paso que tenemos que dar si queremos actualizar cuando en teoría no podemos, es realizar una copia de seguridad de todo lo importante. Incluso en actualizaciones oficiales podemos encontrar algún fallo. Con todo lo importante a salvo, lo que quedaría es:

Vamos a la página de descargas de Windows 11. Allí encontraremos una herramienta para comprobar si nuestro equipo es compatible, pero mejor pasar de ella. En la sección de «Descargar una imagen de disco…», hacemos clic en el desplegable, seleccionamos Windows 11 y luego clic en «Descargar ahora». Antes de descargar la imagen tendremos que elegir un idioma. Una vez con la imagen en nuestro equipo, hacemos clic derecho sobre ella y «Montar». Con esto se abrirá el gestor de archivos y veremos su contenido. Ahora hay dos opciones. En una de ellas, copiamos el contenido en una carpeta, luego vamos a «Sources», eliminamos el archivo appraiserres.dll, creamos un archivo de texto vacío con el mismo nombre y lo metemos en la misma carpeta. La teoría dice que eso hace que no compruebe si tenemos activado TPM 2.0 y Secure Boot, pero a mí no me ha funcionado. La segunda opción es lanzar la instalación del servidor con:

setup.exe /Product Server

NOTA: el comando anterior se escribe si se está en la misma carpeta que setup.exe. Otra manera de hacerlo es como en la captura de pantalla, que ha sido arrastrando setup.exe a un terminal y añadiéndole detrás /Product Server.

Proceso de instalación

Lo anterior nos abrirá el instalador. En la primera ventana hacemos clic en «Siguiente».

En la segunda, «Aceptar».

A continuación, indicamos qué queremos mantener. Yo, como sólo quiero actualizar, le indico que todo, pero también hay opciones de sólo los archivos personales o nada (restaurar). Luego, «Siguiente».

Veremos un resumen y ahora hay que hacer clic en «Instalar».

Esperamos. Tardará un rato y se reiniciará varias veces. Al finalizar el proceso, la actualización se habrá aplicado.

Siendo Windows, ¿qué podría salir mal?

Pues todo, la verdad. A mí me ha funcionado y ya tengo mi máquina virtual actualizada, pero no sé hasta qué punto he tenido suerte. Por otra parte, esto me ha funcionado hoy, y en un futuro Microsoft podría bloquear también la opción del servidor.

En cualquier caso, lo explicado aquí es lo mejor para actualizar Windows 11 cuando el simpático Satya Nadella y su gente nos recomienden hacernos un regalo por Navidad con forma de PC.