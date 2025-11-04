La resolución nativa de la Steam Deck es de 1280×800. Es la que se usa en la pantalla del aparato, pero en la tele el segundo valor se queda en 720p. Es la resolución conocida como HD, siendo ahora mismo lo más estandarizado los 1080p, es decir, el Full HD. Aunque ya hay muchas pantallas 4K, lo más extendido es el Full HD por el precio, ya que se encuentran pantallas muy económicas con resolución 1920×1080.

La Steam Deck puede sacar resolución 4K cuando se conecta a un monitor externo, pero no siempre hace bien el cambio. En teoría, el Dock oficial sí es capaz de detectar las configuraciones de monitores externos y cambiar la resolución automáticamente, pero SteamOS puede fallar cuando se conectan a Docks y adaptadores de terceros. Afortunadamente, hay una manera de forzar la resolución a 1080p o incluso 4K, y eso es lo que vamos a explicar aquí.

Como sacar 1080p o más cuando la Steam Deck está conectada a un monitor

Cuando vamos al apartado de vídeo de un juego y vemos que, a pesar de estar conectado a una pantalla grande, la resolución máxima es 1280×720, el sistema operativo no está detectando bien la configuración del monitor externo. Lo que hay que hacer es lo siguiente:

Cerramos el juego. Vamos a la biblioteca y seleccionamos el juego. En la pantalla del juego, hacemos clic en el engranaje.

A continuación, elegimos «Propiedades».

Por último, en el apartado «General», hacemos clic en el desplegable de «Resolución del juego» y elegimos la de nuestra pantalla externa.

Hecho este cambio, al iniciar el juego nuevamente e ir a las opciones de vídeo, podemos comprobar que hay más opciones de resolución, quedándose la máxima en 1920×1080.

¿Merece la pena este cambio?

No siempre, la verdad. La Steam Deck es un aparato que en 2025 se podría considerar de potencia media, pero a bajas resoluciones. Si nuestra intención es que un juego como Horizon Zero Dawn se vea en una pantalla de 40″ igual de bien que en la pantalla pequeña, podemos ir olvidándonos. En la Deck suele rondar los 60fps, pero en HD. Subir la resolución a Full HD hará que las «fotos» se vean mejor, pero habrá bastantes menos.

También hay juegos que no están muy bien optimizados para el hardware de la Steam Deck. Por ejemplo, Darksiders Genesis muestra los menús y diálogos mucho más claros a 1080p, pero la acción se ve prácticamente igual y baja de unos 60fps a algo más de 40. Por otra parte, Borderlands 2 sí se ve algo mejor y además mantiene los 60fps.

Mi consejo es probar. Yo no tengo quejas en la mayoría de títulos, y lo dejo en la resolución que me saca. En otros pruebo, y si los fps que obtengo son muchos menos, vuelvo a los 720p. Si salgo ganando, lógicamente prefiero 1080p. El 4K lo dejamos para la Steam Deck 2 y mi futura TV.