Hace un tiempo, como ya mencioné en otro artículo, que mi Vivaldi tardaba más de la cuenta en abrir algunos enlaces. El problema es que, no sé por qué patrón, intenta entrar a algunas páginas, tarda un rato, llega incluso a mostrar un error de seguridad o que ha sido imposible conectar y, tras intentarlo varias veces — el navegador por sí mismo o nosotros refrescando — termina entrando. Es algo que pasa en otros navegadores con base Chromium, pero yo he dado con una posible solución.

En mis pruebas, a veces ha llegado a desesperarme tanto que he abierto el enlace en Firefox y he tardado menos en abrir un navegador diferente y la página en cuestión que en Vivaldi. No sé desde cuándo me pasa, pero desde hace varios meses seguro. La primera vez que busqué información hice consultas sobre Vivaldi, y claro, como la cuota de mercado es baja, no encontré nada. Recientemente me dio por buscar lo mismo, pero para Chrome, y hay usuarios a los que le pasa lo mismo que a mí: páginas que tardan una eternidad en abrirse.

¿Qué hace que Chromium tarde tanto en abrir algunas páginas?

El problema pasa en Linux dependiendo de algunas configuraciones. Puede tener que ver Wayland, puede ser por la gráfica… pero la cuestión es, o parece ser, que la aceleración por hardware falla.

Lo primero que hice hace mucho, y no recuerdo dónde encontré ese consejo, fue ir a los ajustes de Vivaldi y desactivar la aceleración por hardware. Al ver que me habría un par de páginas a velocidad normal, creí que estaba solucionado, pero al rato ahí estaba: mensajes de error y esperas interminables. Así que volví a activarla.

Tras unas pocas búsquedas, y ya sabiendo que Chromium + Linux podía dar problemas — y no solo Vivaldi –, le pregunté, cómo no, a ChatGPT. En los posibles casos en los que me dijo que podría fallar, el cuarto explicaba «Fallas en Chromium: Hay reportes de bugs específicos en Linux con aceleración por hardware, especialmente en sistemas rolling release como Manjaro«. La mención a Manjaro no tengo clara por qué la hizo. Una posibilidad es que fallara más en Manjaro, y la otra que sepa qué sistema uso. Pero el caso es que hay fallos.

Y las soluciones que me dio pasaban por desactivar la aceleración por hardware, lo que a mí no me funcionaba, usar parámetros extra para lanzar el navegador o comprobar drivers, además de tocar un par de flags en los ajustes del navegador.

Lo que me ha funcionado a mí… a veces

Lo de retocar las flags estaba en el punto 2, el primero que no había probado. Yendo a chrome://flags, válido para Vivaldi, Brave y probablemente en todos los navegares con base Chromium, hay que activar una o las dos de las siguientes opciones:

Override software rendering list.

GPU rasterization

Como nota informativa, cuando se activan flags de esta página, lo editado manualmente aparece arriba del todo, por lo que es fácil deshacer los cambios si algo no sale bien.

Al activar la primera opción, estamos forzando a Chromium a usar aceleración por hardware incluso en GPUs que están en la lista de bloqueo por posibles problemas de compatibilidad. Básicamente, le decimos al navegador: «Usa la GPU aunque normalmente no lo harías.» La segunda es para que cargue el contenido también con la GPU, lo que puede ayudar.

Desde que he activado estas opciones, hace una semana más o menos, las cargas lentas han disminuido, pero no desaparecido. Por lo tanto, en mi caso, sigo mirando de reojo a Firefox.