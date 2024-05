¿Tu Kodi se ha quedado mudo? Prueba esto antes de volverte loco

¿Has actualizado a Kodi 21 y te has encontrado con que no te quiere hablar? No estás solo. De hecho, hay mucha gente como tú. Y el problema no es de una distribución en concreto o de un tipo de paquete. Puede pasar se use lo que se use. Yo uso Manjaro en mi equipo principal, y no escuchaba nada ni en X11 ni en Wayland. Si nos damos un paseo por su foro, descubriremos que también pasa en Ubuntu aunque se use el paquete flatpak, lo que sus desarrolladores recomiendan y lo que se podría considerar el medio oficial.

El problema es que hay sistemas operativos que usan PipeWire pero no lo está usando para el audio, o eso explica en el foro Neo1973. Por lo tanto, la solución pasa por obligarle a que use PulseAudio, para lo que hay que añadir una opción en el ejecutable. Claro está, esto sólo es necesario si Kodi ha dejado de funcionar tras una actualización reciente.

Cómo hacer que Kodi 21 vuelva a sonar en Linux

Si vuestro Kodi parece que se ha enfadado con vosotros y ya no os habla, sólo hay que hacer una prueba: al ejecutable, «kodi» sin las comillas si viene de repositorios oficiales, hay que añadirle «–audio-backend=pulseaudio», también sin las comillas, lo que quedaría como kodi --audio-backend=pulseaudio . Si es el paquete flatpak, el ejecutable completo quedaría como flatpak run tv.kodi.Kodi --audio-backend=pulseaudio .

Mientras esperamos una solución, merece la pena hacer que esto sea así cada vez que lancemos Kodi. Lo mejor para esto es modificar su archivo .desktop, que se encuentra en /usr/share/applications. Hay que abrir el archivo y modificar la línea de «Exec=» para poner el ejecutable del código anterior. No es necesario reiniciar ni nada parecido, pero el cambio habrá que hacerlo cada vez que se actualice si no lo arreglan sus desarrolladores. Cuando se abra Kodi ya estará usando PulseAudio y volverá a sonar, que no estaba enfadado.

Kodi 21 llegó en abril con cambios como su rebase en FFmpeg 6.