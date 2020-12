Cuando vemos que algo no funciona perfecto en nuestro PC, o eso hago yo que estoy acostumbrado al buen rendimiento y velocidad, miramos qué está pasando en el monitor del sistema. Desde él podemos ver qué está ocupando la RAM, la CPU y otros parámetros, y desde la misma aplicación podemos forzar su cierre o matar el proceso. Si lo único que nos falla es el navegador, podemos mirar el Administrador de tareas como el que incluye Firefox.

Lo primero que hago yo si noto algo raro es mirar la app monitor del sistema para saber qué consume los recursos y, si Firefox está cargando mi sesión, entonces ya entraría al Administrador de tareas del navegador. Para acceder a él tenemos dos opciones: la primera es escribir en la barra de URL about:performance (sobre el rendimiento); la segunda es ir a la hamburguesa (opciones)/Más/Administrador de tareas.

Administrador de tareas para saber qué páginas o extensiones de Firefox pesan más

Una vez dentro, lo que veremos será algo como lo que tenéis en la captura que encabeza este artículo: todas las pestañas abiertas y las extensiones que tenemos instaladas. En el supuesto de que mi Firefox fuera mal, que no era el caso, el culpable habría sido el editor de WordPress de LinuxAdictos, ya que no es una de las páginas más ligeras del mundo. Por otra parte, el panel de control del mismo blog no consume ni una quinta parte de lo que consume el editor. Así que, en este caso y si mi equipo sufriera, yo tendría que evitar abrir varias pestañas con el editor de WordPress. O, si Firefox está casi colgado, tratar de cerrar un editor haciendo clic en esa opción y luego en la X que aparece a la derecha.

Si tenemos varias páginas abiertas de un mismo sitio, aparecerán en la la misma línea y tendremos que expandirla haciendo clic en la pequeña flecha que aparece en la izquierda.

El Administrador de tareas de Firefox también nos puede servir para saber si una extensión es lo que nos está haciendo la vida imposible. En la captura que he añadido yo, ninguna consume prácticamente nada, pero sé que muchos usuarios instaláis muchas más que yo y una podría poneros en un aprieto. El Administrador de tareas nos chivará cuál es esa extensión que se está revelando.

Creo que es una herramienta que puede ser muy útil y personalmente yo la pondría más visible, pero bueno. Existe.