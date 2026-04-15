Recientemente me ha dado por probar Waydroid en mi equipo. Lo cierto es que no lo necesito para casi nada (por no decir nada), pero quiero tener la posibilidad. Ya lo he usado en Bazzite, pero lo quería en Manjaro. Una de las aplicaciones que echo de menos, aunque exista Cider, es un Apple Music oficial que me permita escuchar música sin conexión o las radios el servicio, carencias que tiene la app basada en Electron.
Para que funcione una aplicación como Apple Music, antes de hada hay que «desrootear» Waydroid, que básicamente es añadir unas líneas a un archivo de configuración para evitar que el sistema piense que está rooteado. Con esto ya se puede escuchar música, pero la radio no va y muchas imágenes no se descargan, por lo que la experiencia no es la mejor. Apple Music dice que tienes que desactivar el modo avión, y lo hace porque no se puede conectar a una red WiFi.
Dando acceso al WiFi a aplicaciones de Waydroid
Darle acceso al WiFi a una app de Waydroid es sencillo. Se puede hacer con tres comandos:
- Primero pedimos que nos muestre una lista de aplicaciones instaladas:
waydroid app list
- Apuntamos o copiamos el nombre del paquete de la app que queremos usar con WiFi y escribimos este otro comando:
waydroid prop set persist.waydroid.fake_wifi "com.nombre.paquete"
- Por último, reiniciamos el servicio con estos dos comandos
waydroid session stop waydroid session start
Y eso sería todo. Lo que hemos hecho con eso es engañar a una aplicación en concreto con fake_wifi para que crea que existe dicha conexión. En el caso concreto de Apple Music todo funciona perfectamente. Las radios en directo se pueden usar, y las imágenes aparecen en todas las portadas de discos y diferentes listas. En otras aplicaciones pueden aparecer otros problemas, pero el del WiFi no debería volver a ser uno de ellos.