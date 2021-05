Trump recuperaría su Facebook por decisión de un comité externo

A principios de año, en Linux Adictos hablamos bastante sobre el baneo de las redes sociales a Donald Trump. Ahora podría volver a una de ellas.



La Junta de Supervisión de Facebook es un grupo externo de toma de decisiones políticas con la potestad de restaurar los privilegios de Trump en Facebook o eliminar su cuenta definitivamente el miércoles.Se trata del primer gran experimento de la externalización de la moderación de contenido duro en un grupo de élite de pensadores globales, académicos y figuras políticas.

Sin embargo, yo que Trump no tendría muchas esperanzas.

El vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, Nick Clegg, un ex político británico (cuyo mayor éxito fue regalar el mejor caudal electoral en años del Partido liberal al Partido Conservador) expresó su esperanza de que la junta respaldara las propias conclusiones de la compañía, al calificar la suspensión de Trump como un «conjunto sin precedentes de eventos que exigían una acción sin precedentes».

La Junta de Supervisión de Facebook comenzó su trabajo en octubre pasado. Facebook puede remitir los casos a la junta, como lo hizo con Trump, pero los usuarios también pueden apelar a la junta para revocar las decisiones políticas que les afectan después de agotar el proceso normal de apelaciones de Facebook o Instagram. Un subconjunto de cinco miembros de sus 20 totales evalúa si se debe permitir que el contenido permanezca en la plataforma y luego llegue a una decisión, que la junta plena debe aprobar por mayoría de votos. Inicialmente, la Junta de Supervisión sólo estaba facultada para restablecer el contenido eliminado en Facebook e Instagram, pero a mediados de abril comenzó también a aceptar casos sobre contenidos que Facebook no quiso eliminar.

El ex presidente tiene una a favor, una de sus miembros, Pamela Karlan,una profesora de Stanford y académica de derechos de voto crítica con Trump, se fue para unirse a la administración Biden. Su reemplazante es la presidente de PEN America Susan Nossel. Nossel escribió un artículo de opinión en el Los Angeles Times en el que sostuvo que extender una prohibición permanente a Trump «puede parecer correcto al principio, pero esa decisión finalmente sentaría un peligroso precedente.

Nossel no participará en la votación de mañana, pero que la hayan nombrado podría indicar una tendencia.

La tendencia

Las primeras decisiones de la Junta de Supervisión fueron en favor de restaurar el contenido que había sido eliminado. En un caso, la Junta de Supervisión votó a favor de restaurar una imagen de los pezones de una mujer utilizados en el contexto de un puesto de cáncer de mama. En otro, la junta decidió que una cita de un famoso nazi no merecía ser retirada porque no era un respaldo a la ideología nazi. En todos los casos, la Junta de Supervisión puede emitir recomendaciones de políticas, pero Facebook no está obligada a implementarlas.

Expansión

Aunque este es el primer caso realmente relevante que enfrenta la Junta de Supervisión, sus integrantes se tienen confianza. la copresidenta de la Junta de Supervisión y ex Primera Ministra de Dinamarca Helle Thorning-Schmidt declaró que otras compañías de redes sociales serían «bienvenidas a unirse» al proyecto,

Por primera vez en la historia, en realidad tenemos moderación de contenido que se hace fuera de una de las grandes plataformas de redes sociales. Eso en sí mismo… No dudo en llamarlo histórico.

Resulte como resulte la votación de mañana, Facebook puede tener el primer éxito de relaciones públicas en mucho tiempo. No solo, a diferencia de las otras compañías de redes sociales, no se quedó con la última palabra, además, tiene a quién echarle la culpa cuando cualquiera de los dos bandos se queje por la decisión.

Hasta yo tengo que decir que la idea es genial. Y, por supuesto bastante más racional que la del control orwelliano que promovía la presidenta de la Fundación Mozilla.