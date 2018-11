Tropico 6: el videojuego llegará también a Linux el mismo día de su lanzamiento

Tropico 6 es uno de esos grandes títulos que deseas tener, no hay más que ver las imágenes que hay de él y las anteriores versiones para darse cuenta que no es un videojuego más, sino que tiene algo especial en este simulador de civilización con estos detalles y gráficos bastante buenos. Pues bien, la llegada de Tropico 6 se avecina y parece que el mismo día de su lanzamiento para el resto de plataformas, también vendrá el soporte para Linux, algo que en muchos casos no suele ser así y se retrasa con respecto a los lanzamientos para Windos, MacOS o las videoconsolas…

El día que se ha marcado en el roadmap de sus desarrolladores es el 25 de enero de 2019, por tanto llegará poco después de las navidades. No queda ya demasiado y Limbic Entertainment está ultimando todo para su lanzamiento, además del grupo editor Kalypso Media quien están detrás de Tropico 6. Ese día llegará para Windows, MacOS, Linux y más adelante vendrá para las consolas PlayStation 4, y Xbox One. Eso es realmente agradable, que venga antes para Linux que para otras plataformas tan importantes como las consolas de Sony y Microsoft respectivamente.

Las nuevas características de este simulador de civilización, son: