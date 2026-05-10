Tener un sistema operativo que no te espíe, que no te bombardee con anuncios ni te meta con calzador pruebas gratuitas suena casi a ciencia ficción en plena era de la economía de los datos. Pero en el ecosistema GNU/Linux hay proyectos TROMjaro que se lo toman muy en serio y llevan esa idea un paso más allá, apostando por un modelo sin intercambios ocultos ni letra pequeña.

TROMjaro es una distribución basada en Manjaro y, por tanto, en Arch, que se define como un sistema operativo trade-free: sin rastreo, sin pagos obligatorios y sin exigir nada a cambio de que lo uses. Su filosofía va más allá de ser simplemente “otro Linux más”: pretende ser una herramienta real de soberanía digital, tanto para usuarios domésticos como para profesionales y empresas que quieren recuperar el control.

Qué es TROMjaro y qué significa que sea trade-free

El nombre TROMjaro hace referencia a la idea de un sistema operativo libre de intercambios comerciales o de atención. En la práctica, esto se traduce en que el desarrollador no busca monetizar al usuario ni a través de sus datos, ni de sus clics, ni de su atención. No hay telemetría invasiva, no hay cobros por funcionalidades extra ni limitaciones artificiales para empujarte a una versión de pago.

La base técnica de TROMjaro es Manjaro, que a su vez se apoya en Arch Linux. Eso significa que hereda un modelo rolling release, con actualizaciones continuas, acceso a un repositorio masivo de paquetes y un sistema muy flexible para construir entornos de trabajo avanzados. Sin embargo, TROMjaro añade su propia capa de personalización, herramientas y ajustes centrados en la privacidad y en la comodidad del usuario.

Desde la perspectiva ética, el proyecto se presenta como “la forma más pura de lo gratis y la más honesta”: un sistema que no te pide nada, que no recopila ninguna información personal por defecto y que tampoco compite por tu atención con notificaciones, promociones o anuncios. Su objetivo es ofrecer un entorno donde tú mandas, sin interferencias ni segundas intenciones.

Un Firefox totalmente modificado y orientado a la privacidad

Uno de los pilares de TROMjaro es su navegador por defecto. En lugar de usar Firefox tal cual, el equipo lo ha transformado en una versión profundamente modificada para eliminar rastreadores, telemetría y molestias. La idea es que tu actividad web no quede registrada ni por Mozilla, ni por terceros, ni por servicios de publicidad online.

Este Firefox “tuneado” incorpora de serie una colección de extensiones cuidadosamente seleccionadas para reforzar la privacidad y la experiencia de uso. Entre ellas destacan Privacy Badger para bloquear rastreadores de forma inteligente, uBlock Origin como bloqueador de contenido muy eficiente y SponsorBlock, que te permite saltarte los segmentos patrocinados de muchos vídeos de YouTube.

Además, TROMjaro añade extensiones como LibRedirect, que redirige ciertas webs a frontends alternativos y más respetuosos con la privacidad, Sci-Hub X Now para acceder a artículos científicos, el acceso rápido a la Wayback Machine de Internet Archive, integración con el gestor de contraseñas KeePassXC y una extensión para forzar el clic derecho y el copiado en páginas que intentan limitar estas funciones.

El navegador incluye también herramientas para descargar vídeos, audio e imágenes desde prácticamente cualquier sitio, reforzando la idea de que el usuario debe poder gestionar libremente los contenidos con los que interactúa y compararlo con otros navegadores orientados a la privacidad. Todo este conjunto convierte a la navegación en TROMjaro en una experiencia libre de anuncios invasivos, con un nivel de control muy superior al de la mayoría de sistemas operativos generalistas.

Escritorio Xfce con cambio de diseño en un clic

TROMjaro apuesta por Xfce como entorno de escritorio principal, pero no se queda en la configuración estándar. Uno de sus elementos más llamativos es un conmutador de diseños (layout switcher) que te permite cambiar por completo el aspecto y la organización del escritorio en segundos, sin necesidad de pelearte con paneles y ajustes avanzados.

Este cambiador de diseño ofrece varias disposiciones predefinidas: un estilo similar a Windows, otro inspirado en MX Linux, un layout tipo Unity, un aspecto que recuerda a macOS, una distribución con sabor GNOME y el llamado TOPX. Gracias a esto, puedes adaptar TROMjaro a tu forma de trabajar o al entorno con el que estés más familiarizado, algo especialmente útil si vienes de otros sistemas y no quieres perder tiempo aclimatándote.

Este enfoque recuerda en parte a lo que hace Zorin OS, donde también se pueden elegir disposiciones de escritorio que imitan otros sistemas. Sin embargo, mientras Zorin guarda algunos layouts adicionales para una edición de pago, TROMjaro incluye todas sus opciones de diseño sin coste alguno. Y, por supuesto, al ser Xfce, tienes margen casi infinito para personalizar paneles, iconos, menús y atajos.

El equipo de TROMjaro ha aplicado además una serie de correcciones y ajustes visuales en todo el escritorio Xfce: un tema unificado para ventanas e iconos, un paquete de iconos propio creado para la distribución, fondos de pantalla seleccionados manualmente y una integración más coherente de menús y paneles para que el sistema se vea pulido desde el minuto uno.

HUD y menús globales: accesos rápidos a funciones de las aplicaciones

Otra de las particularidades de TROMjaro es la integración del HUD (Heads-Up Display) y de menús globales, una idea que muchos usuarios recordarán de la antigua interfaz Unity de Ubuntu. El concepto es sencillo: en lugar de navegar por menús largos y submenús interminables, puedes lanzar un cuadro de búsqueda contextual para encontrar rápidamente la opción que necesitas.

La teoría es que, al enfocar una aplicación, pulsas una combinación de teclas y se abre una barra donde escribes, por ejemplo, “centrar” cuando estás en un procesador de textos, y el sistema te muestra el comando correspondiente sin que tengas que bucear por los menús superiores. No todas las aplicaciones son compatibles con esta función, y en algunas pruebas reales el HUD no llegó a funcionar como se esperaba, incluso probando con diferentes programas.

Aun con esas limitaciones prácticas, la inclusión de menús globales y HUD encaja con la voluntad de TROMjaro de ofrecer un flujo de trabajo más rápido y orientado a usuarios avanzados, que prefieren teclear lo que necesitan en vez de ir de menú en menú. Para quienes ya están acostumbrados a este tipo de interacción, es una ventaja que pocas distribuciones ofrecen de serie.

Software preinstalado: todo lo que necesitas desde el primer arranque

Uno de los detalles que más llaman la atención en TROMjaro es la enorme cantidad de aplicaciones incluidas por defecto. El tamaño de la imagen ISO, cercano a los 6 GB, ya da una pista de que aquí no se han quedado cortos: prácticamente todo lo que un usuario medio pueda necesitar viene instalado nada más terminar el asistente.

Al desplegar el menú de aplicaciones de Xfce te encuentras con un abanico enorme de herramientas: la suite ofimática LibreOffice, incluyendo el componente de base de datos; el gestor gráfico Pamac para manejar paquetes y repositorios sin tocar el terminal; un gestor de portapapeles, un administrador de perfiles de color, monitor de recursos, reproductores multimedia, aplicaciones de web apps y un sinfín de utilidades adicionales.

En el apartado de mantenimiento y administración destacan herramientas como un limpiador de sistema (por ejemplo, Czkawka), asistentes de copia de seguridad automática, utilidades para programar tareas tipo cron, gestores de cuentas de usuario y opciones avanzadas de configuración de idioma, hora y disposición de teclado. El panel de Configuración concentra tal cantidad de opciones que puede abrumar a quien llegue completamente de nuevas a GNU/Linux.

Junto al navegador modificado y las aplicaciones ofimáticas y multimedia, TROMjaro incluye también servicios trade-free para comunicación, VPN, compartición de archivos y mensajería, integrando soluciones como RiseupVPN y otros servicios libres de rastreo y publicidad. Para redondear, el sistema abre de forma predeterminada los archivos más comunes (vídeo, audio, imágenes y documentos) con aplicaciones cuidadosamente probadas para evitar sorpresas.

Gestor de kernels, drivers y sistema: control de bajo nivel al alcance

Al entrar en la sección de ajustes, TROMjaro incorpora el conocido Manjaro Settings Manager, un panel centralizado para gestionar controladores, núcleos del sistema, idiomas, zona horaria, usuarios y más. Para usuarios que se preocupan por la compatibilidad de hardware o por exprimir funciones específicas de su equipo, este conjunto de herramientas es fundamental.

La joya de la corona aquí es el gestor de kernels. Desde una interfaz gráfica muy clara puedes instalar, cambiar o eliminar versiones del kernel Linux, con un listado que abarca desde núcleos relativamente nuevos hasta ramas de soporte extendido. En una prueba concreta, el sistema venía con un kernel 6.12 instalado por defecto, y se pudo añadir la versión 6.19.2 desde este gestor, reiniciar y arrancar directamente con el nuevo núcleo activo sin mayor complicación.

Además del kernel, desde este mismo gestor se administran drivers propietarios y libres, lo que resulta especialmente útil para tarjetas gráficas y dispositivos específicos. Se incluyen también utilidades para la gestión de copias de seguridad del sistema, cámaras web, iluminación RGB, configuración del teclado y otras opciones que normalmente obligarían a recurrir a varias herramientas distintas.

No todo funciona siempre a la perfección: durante la configuración posterior a la instalación, TROMjaro ofrece un bloqueador de contenidos de Internet que en algunos casos no llegaba a abrirse correctamente, incluso buscándolo a mano en el panel de Configuración. Pero, más allá de estos fallos puntuales, el conjunto de herramientas de administración es uno de los puntos fuertes de la distro.

Gestión de software: Pamac, AUR, Chaotic-AUR, Flatpak y AppImage

Detrás de TROMjaro sigue estando pacman, el gestor de paquetes clásico de Arch, pero el sistema apuesta por Pamac como interfaz gráfica principal para instalar y actualizar software. Pamac ofrece una experiencia muy amigable: buscas, marcas e instalas aplicaciones con unos pocos clics, sin tener que aprender comandos de terminal, algo que muchos usuarios agradecen.

Más allá de los repositorios oficiales de Manjaro, TROMjaro incorpora integración con el repositorio Chaotic-AUR, una alternativa que facilita el acceso a paquetes precompilados procedentes del ecosistema AUR. Gracias a esto, se amplía muchísimo la oferta de software disponible, manteniendo un enfoque relativamente cómodo para el usuario que no quiere compilar nada manualmente.

A todo esto se suma el soporte integrado para AUR estándar, Flatpaks y aplicaciones en formato AppImage, además de un repositorio propio específico de TROMjaro. Esto significa que, en la práctica, casi cualquier aplicación Linux moderna tiene un canal de instalación sencillo dentro del sistema, ya sea a través de paquetes nativos, contenedores universales o binarios portables.

El resultado es un ecosistema de software tremendamente amplio, que combina la potencia y flexibilidad del mundo Arch con un capa de usabilidad muy cuidada gracias a Pamac. Aunque pacman sigue ahí para quien quiera exprimir la línea de comandos, también hay guías para instalar Visual Studio Code en Arch, y la mayoría de usuarios pueden vivir perfectamente dentro de la interfaz gráfica sin echarlo de menos.

Rendimiento, ligereza y experiencia de uso en el día a día de TROMjaro

TROMjaro se percibe rápido desde el primer arranque. El sistema bootea con mucha agilidad y se mantiene ligero incluso con varias aplicaciones abiertas, gracias en parte a la elección de Xfce como escritorio, que es conocido por su bajo consumo de recursos y su estabilidad.

En pruebas concretas de rendimiento con tareas pesadas, como la ejecución de modelos de IA locales usando herramientas tipo Ollama, el comportamiento del sistema ha sido muy sólido. Tras lanzar una consulta inicial sencilla (“¿Qué es Linux?”) y pedir a continuación la generación de un programa en Python con interfaz gráfica para gestionar datos en un archivo, el sistema respondió con fluidez, sin bloqueos ni ralentizaciones apreciables.

Ese buen rendimiento no se debe solo al escritorio ligero, sino también a una serie de optimizaciónes que el equipo de TROMjaro ha ido aplicando en la base de Manjaro. Se ha trabajado tanto a nivel de configuración por defecto como de selección de paquetes para que el sistema sea ágil sin sacrificar funcionalidades.

La percepción general es que TROMjaro se sitúa al nivel de muchas distribuciones ligeras muy pulidas, pero añadiendo además un repertorio extenso de aplicaciones listas para usar, así como mecanismos avanzados de protección de la privacidad. Para equipos algo veteranos, puede ser una forma bastante efectiva de darles una segunda vida con un escritorio moderno y rápido.

Videoneat y otras herramientas singulares para contenido y ciencia

Un añadido curioso dentro del ecosistema TROMjaro es la aplicación Videoneat, una herramienta que agrupa material audiovisual centrado en ciencia, documentales, cursos, películas y otros recursos educativos. La idea es ofrecer un punto de entrada cómodo para consumir contenidos de calidad sin pasar por plataformas sobrecargadas de anuncios.

Para reproducir los vídeos de Videoneat es necesario descargarlos mediante torrent antes de verlos, algo que puede llevar tiempo en función del tamaño del archivo y de la disponibilidad de pares, pero que a cambio ofrece copias locales con buena calidad. En la práctica, algunos de estos contenidos resultan muy interesantes para quienes quieren reforzar su formación científica o simplemente ver documentales diferentes a los típicos catálogos comerciales.

Este enfoque de “curaduría” de contenidos se alinea con la filosofía general del proyecto: en lugar de sencillamente lanzar un navegador y buscar por tu cuenta, TROMjaro quiere poner sobre la mesa colecciones seleccionadas con criterio, tanto en aplicaciones como en material educativo. Esto también se refleja en su biblioteca de web apps personalizadas y en sus motores de búsqueda integrados en el propio menú del sistema.

TROMjaro, perspectiva de privacidad y soberanía digital

Más allá de las características técnicas, TROMjaro encaja en una tendencia clara: el uso de Linux como instrumento de soberanía digital en un entorno donde la vigilancia masiva y la explotación comercial de los datos se han normalizado. Frente a sistemas que integran telemetría profunda o servicios en la nube muy intrusivos, TROMjaro responde con un planteamiento donde la privacidad es el punto de partida, no un añadido opcional.

Al actuar como un sistema operativo que no recoge datos por defecto, esta distro reduce mucho la complejidad para organizaciones que deben cumplir con normativas como GDPR o CCPA, donde la transparencia y la minimización de datos son claves. Menos recopilación de información implica menos riesgos legales, menos necesidad de documentación y menos frentes abiertos de seguridad.

Al mismo tiempo, al eliminar distracciones como anuncios invasivos, banners de promociones o ventanas emergentes pidiendo suscripciones, se reduce el ruido que reciben los usuarios. Esto puede traducirse en una mejora de la productividad, ya que los empleados trabajan en un entorno donde el sistema deja de competir por su atención y se limita a ser una herramienta estable.

Este enfoque puede convivir perfectamente con suites ofimáticas corporativas, herramientas colaborativas y servicios en la nube, siempre que se configuren de manera adecuada. De hecho, combinaciones como TROMjaro en el puesto de trabajo junto con plataformas de productividad tipo Microsoft 365 o alternativas libres permiten mantener una ética digital más clara sin perder eficiencia.

TROMjaro para sysadmins, DevOps y entornos profesionales

Desde el punto de vista de administradores de sistemas, equipos DevOps y desarrolladores, TROMjaro aporta varias capas de valor. Partimos de una base Arch/Manjaro, como en el caso de Helwan Linux, con actualizaciones continuas, lo que facilita tener entornos de desarrollo o testing con versiones recientes de lenguajes, bibliotecas y herramientas sin tener que reinstalar o hacer grandes saltos de versión.

La ausencia de telemetría agresiva o bloatware reduce la superficie de ataque y minimiza interferencias en el monitoreo. No tener servicios en segundo plano coleccionando datos significa que las métricas de uso de CPU, memoria o red que observas en tus propias herramientas de observabilidad reflejan con más fidelidad el comportamiento real de tus aplicaciones, sin ruido añadido.

TROMjaro se integra bien con contenedores Docker, herramientas de automatización y orquestación y flujos de trabajo modernos de CI/CD. Combinar su entorno limpio y controlado con sistemas de automatización como n8n y soluciones de IA generativa permite montar pipelines seguros para procesar datos sensibles respetando la soberanía de la información.

Para equipos que trabajan con modelos de IA locales, o que manejan datos sujetos a regulaciones estrictas, disponer de un sistema operativo donde las interacciones con la máquina no se envían a servidores externos es una ventaja importante. TROMjaro ofrece un entorno donde los datos de entrenamiento y los prompts pueden mantenerse en local, reduciendo riesgos de fuga de información.

¿Para quién es TROMjaro y quién debería pensárselo dos veces?

A pesar de sus muchas virtudes, TROMjaro no es la opción ideal para todo el mundo. Aunque incluye Pamac para que no sea imprescindible usar la terminal, sigue siendo un sistema basado en Arch, con un modelo rolling release y una enorme capacidad de personalización. Esto exige cierto nivel de familiaridad con Linux o, al menos, ganas de aprender y trastear.

La combinación Xfce + miles de opciones de configuración es una bendición para usuarios avanzados, pero también puede ser una fuente de problemas para alguien que llegue de cero. Tocando sin saber en el panel de Configuración es relativamente fácil descolocar paneles, romper la apariencia del escritorio o activar comportamientos raros. Por eso no suele recomendarse Xfce como primer contacto absoluto con GNU/Linux, a pesar de ser, en esencia, un entorno sencillo.

En cambio, si ya tienes una base mínima de uso de Linux, o si vienes de otras distros y te apetece probar algo diferente con mucha potencia de personalización, TROMjaro puede ser una opción magnífica. Para perfiles como desarrolladores, creadores de contenido, usuarios que navegan mucho o power users que valoran la privacidad, la mezcla de rendimiento, filosofía trade-free y herramientas preinstaladas es muy atractiva.

Una buena manera de acercarse al sistema sin arriesgar es montarlo en una máquina virtual o en un equipo secundario. De este modo puedes testar su estabilidad, explorar el HUD, los menús globales, los diferentes layouts de Xfce y comprobar si el enfoque de navegador modificado, repositorios ampliados y herramientas de privacidad encaja con tu flujo de trabajo y tus necesidades diarias.

TROMjaro se posiciona como algo más que una distribución de Linux con buen rendimiento: es una propuesta coherente que combina un sólido fundamento técnico Arch/Manjaro, una capa de personalización muy cuidada, un navegador profundamente orientado a la privacidad, herramientas avanzadas de administración y un enfoque trade-free que rehúye la explotación de datos y la publicidad, lo que la convierte en una candidata muy seria para quienes buscan un sistema operativo moderno donde el control, la ética digital y la productividad vayan de la mano.