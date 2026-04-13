Trisquel 12, con nombre en clave Ecne, ya está disponible como la última edición de esta veterana distribución GNU/Linux centrada en el software 100% libre. Se trata de un sistema pensado para usuarios domésticos, pequeñas empresas y centros educativos que quieren evitar cualquier componente propietario, desde controladores hasta firmware, incluso si eso implica sacrificar compatibilidad con parte del hardware más reciente.

Este lanzamiento vuelve a contar con el respaldo expreso de la Free Software Foundation (FSF), ya que cumple con sus estrictos criterios: solo incluye programas libres, prescinde de microcódigo cargable no libre y se apoya en el kernel GNU Linux-libre. Con Ecne, el proyecto intenta equilibrar estabilidad a largo plazo, seguridad y coherencia ideológica, en un momento en que buena parte del ecosistema GNU/Linux opta por soluciones más pragmáticas y mixtas.

Trisquel 12: base Ubuntu 24.04 LTS y soporte prolongado

Trisquel 12 Ecne se construye sobre Ubuntu 24.04 LTS como base técnica, reutilizando gran parte de su infraestructura pero sustituyendo o modificando todos los paquetes que contienen componentes no libres. Este proceso de depuración afecta a más de 300 paquetes, según el propio proyecto, y explica en parte el desfase temporal respecto a la versión más reciente de Ubuntu disponible en el momento del lanzamiento.

Al apoyarse en una versión LTS, Ecne proporciona actualizaciones de seguridad y mantenimiento hasta mayo de 2029, lo que lo convierte en una opción atractiva para entornos donde se prioriza estabilidad sobre novedad. La contrapartida es que algunos componentes de bajo nivel, como el kernel, llegan con versiones que ya no son las más modernas dentro del panorama Linux.

Kernel GNU Linux-libre 6.8 y modularización del instalador

Una de las piezas más delicadas del sistema es el kernel GNU Linux-libre 6.8, un derivado del kernel Linux al que se le han eliminado todos los blobs binarios y cualquier soporte que dependa de firmware no libre. Esta decisión refuerza la coherencia con la filosofía del proyecto, pero estrecha todavía más la lista de dispositivos compatibles, especialmente en hardware reciente que suele depender de firmware propietario.

El equipo de Trisquel recalca que el kernel ha sido uno de los mayores retos de ingeniería de esta versión. Para Ecne, se ha trabajado en hacer los cambios del kernel más modulares, con el objetivo de reducir los fallos en los componentes udeb utilizados durante la instalación. Esta modularización mejora la robustez del instalador y coloca al proyecto en buena posición para seguir ajustando kernel-wedge y otros elementos internos sin comprometer la experiencia de instalación.

APT 3.0 y transición al formato deb822

En el plano de la gestión de paquetes, Ecne adopta APT 3.0 como motor principal, incorporando la transición al formato de repositorios deb822. Este cambio afecta de forma global a todos los flujos de instalación: el instalador de red en modo texto, el instalador gráfico Ubiquity y herramientas gráficas como Synaptic pasan a trabajar con este formato más moderno y estructurado.

La adopción generalizada del formato deb822 facilita la administración de repositorios y alinea Trisquel con las prácticas más recientes del ecosistema Debian y Ubuntu, simplificando a su vez el mantenimiento a largo plazo de las fuentes de software, tanto para usuarios como para administradores de sistemas que desplieguen Ecne en múltiples equipos.

Refuerzos de seguridad con AppArmor en el escritorio

El equipo ha revisado de manera extensa las reglas de AppArmor para los entornos gráficos, con la intención de ampliar la cobertura de seguridad en el escritorio sin romper la usabilidad cotidiana. Estos ajustes buscan minimizar el impacto de aplicaciones maliciosas o mal configuradas, reforzando la separación entre procesos y la protección de datos del usuario.

Este trabajo de afinado de AppArmor se nota especialmente en las ediciones orientadas a escritorio tradicional, donde se han ampliado perfiles y corregido reglas para ofrecer un equilibrio razonable entre protección y fluidez en el uso diario, algo relevante si se tiene en cuenta que Trisquel se dirige también a usuarios menos técnicos, como alumnado y personal docente.

Cinco ediciones para de Trisquel 12 distintos perfiles de usuario

Trisquel 12 Ecne llega en cinco ediciones distintas, pensadas para cubrir necesidades variadas sin abandonar el marco del software 100% libre. Cada edición se diferencia sobre todo por el entorno de escritorio y por el objetivo principal al que apunta.

La edición estándar, denominada simplemente Trisquel, utiliza el escritorio MATE en su versión 1.26.1 como opción por defecto. Está orientada a ordenadores de sobremesa y portátiles convencionales, ofreciendo un entorno clásico, con consumo de recursos moderado y sin necesidad de aceleración 3D obligatoria, algo que facilita su uso en equipos relativamente antiguos.

Para quienes prefieren un entorno más configurable, la variante Triskel incorpora KDE Plasma 5.27, proporcionando un escritorio muy personalizable y con más opciones avanzadas para gestionar paneles, atajos y efectos visuales. Esta edición puede resultar más interesante para usuarios experimentados que quieran exprimir al máximo la interfaz sin renunciar al criterio de software libre de la distribución.

Trisquel Mini apuesta por LXDE 0.99.2 y se dirige a equipos con recursos limitados, netbooks o máquinas muy antiguas. Que LXDE siga vivo dentro de Trisquel es relevante, ya que Ubuntu abandonó LXDE en sus sabores oficiales, dejando a esta distribución como uno de los pocos entornos donde todavía se mantiene de forma activa sobre una base Ubuntu modificada.

La quinta opción es una imagen Netinstall orientada a instalaciones de red y a usuarios avanzados. Con ella es posible realizar una instalación mínima, centrada en la línea de comandos, y construir el sistema pieza a pieza. Durante este proceso, se pueden seleccionar otros entornos de escritorio, incluyendo GNOME 46, para montar una configuración totalmente personalizada que cumpla con los criterios de software libre del proyecto.

Navegadores y aplicaciones en Trisquel 12: más alternativas libres

En el apartado de aplicaciones, Trisquel mantiene como opción principal Abrowser, un derivado de Firefox adaptado por el propio proyecto para eliminar dependencias con servicios de Google y otros elementos que consideran contrarios a su filosofía. Pero Ecne amplía el abanico de navegadores disponibles dentro del repositorio oficial.

La novedad está en la incorporación de GNU IceCat y ungoogled-chromium como alternativas adicionales. IceCat, basado en Firefox ESR, añade capas extra de privacidad y configuraciones predeterminadas muy restrictivas con el seguimiento. Ungoogled-chromium, por su parte, parte del código de Chromium pero elimina la conexión con la infraestructura de Google, ofreciendo una experiencia basada en el motor Blink sin servicios propietarios adjuntos.

En el terreno de la comunicación, la distribución incluye Icedove como cliente de correo, en una versión muy reciente (serie 140), mientras que el trabajo ofimático se apoya en LibreOffice 24, con las herramientas habituales de texto, hoja de cálculo y presentaciones. Todo ello, como es habitual en Trisquel, empaquetado respetando las directrices de software libre.

Repositorio de backports con software actualizado

Para quienes necesitan versiones más recientes de ciertas aplicaciones, Ecne mantiene un repositorio de backports activo. A través de él se distribuyen paquetes destacados como LibreOffice en versiones actualizadas, el descargador de vídeo yt-dlp, el editor vectorial Inkscape o el cliente Nextcloud Desktop, entre otros.

También se incluyen en estos backports herramientas de creación y ocio como Kdenlive, Tuba, 0 A.D. o fastfetch. Este enfoque permite que una base estable y de largo recorrido como la de Ubuntu 24.04 LTS conviva con aplicaciones de usuario final en versiones más próximas a las últimas publicaciones, sin romper el equilibrio general del sistema.

Compatibilidad de arquitecturas y horizonte RISC-V

Trisquel 12 Ecne se publica en varias arquitecturas, entre ellas amd64, ppc64el, arm64 y armhf. Esto cubre desde la mayoría de ordenadores de sobremesa y portátiles con procesadores Intel o AMD hasta ciertas plataformas ARM y equipos de servidor basados en POWER, lo que facilita su despliegue en entornos diversos, incluidos laboratorios educativos o pequeñas organizaciones.

De cara al futuro, el equipo del proyecto ha señalado que la siguiente gran meta será el soporte para RISC-V. Ya se han iniciado los trabajos preliminares para añadir esta arquitectura abierta, algo especialmente coherente con una distribución que hace de la libertad del hardware y del software su seña de identidad. Aunque todavía no está disponible en Ecne, el anuncio indica que RISC-V será una de las prioridades de la próxima versión.

Con Ecne, Trisquel vuelve a dejar claro que su prioridad no es competir en número de dispositivos soportados ni en ofrecer el kernel más reciente del mercado, sino mantener una línea coherente con los principios del software libre sin zonas grises. Para quienes comparten esa visión, la nueva versión proporciona un entorno de escritorio sólido, varias ediciones adaptadas a diferentes usos y un conjunto de herramientas modernas empaquetadas bajo criterios estrictos de libertad. Para otros usuarios, puede servir también como recordatorio del coste práctico de llevar esos principios hasta sus últimas consecuencias.