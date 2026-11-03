Trinity Desktop Environment R14.1.7 se publicó el 1 de noviembre de 2026 y es la séptima actualización de mantenimiento de la serie R14.1. El proyecto continúa desarrollando una experiencia de escritorio tradicional inspirada en KDE 3.5, pero adaptándola a bibliotecas, distribuciones y aplicaciones actuales.

El equipo considera que podría ser una de las actualizaciones de mantenimiento más importantes de esta serie. No introduce un cambio radical de diseño, sino numerosas mejoras repartidas por Konsole, Kicker, Twin y las aplicaciones que forman parte del entorno.

Konsole mejora el pegado de comandos y la interacción con el ratón en Trinity Desktop R14.1.7

Uno de los cambios más destacados afecta a Konsole, el emulador de terminal de Trinity. La aplicación incorpora compatibilidad con el modo bracketed paste, una característica que permite pegar bloques de texto y comandos multilínea sin ejecutarlos inmediatamente. El contenido queda marcado visualmente y espera a que el usuario confirme la ejecución pulsando Enter.

Esta función puede resultar especialmente útil cuando se copian comandos largos o secuencias de instrucciones desde documentación y páginas web, ya que reduce el riesgo de ejecutar accidentalmente varias líneas de una sola vez.

Konsole también añade compatibilidad con el protocolo de informes de ratón SGR 1006, que mejora la interacción con aplicaciones de terminal como htop. Se incorpora soporte para colores personalizados en los subrayados mediante las secuencias SGR 58 y 59, además de mejoras en el tratamiento de parámetros CSI y DCS.

La selección y el pegado también reciben nuevas opciones: ahora se pueden utilizar acciones específicas para seleccionar todo el contenido de la pantalla o del historial y para pegar la selección actual.

Mejoras en Kicker, la barra de tareas y el gestor de ventanas

El panel Kicker incorpora varias mejoras orientadas a facilitar el manejo de ventanas y aplicaciones. La barra de tareas permite desplazarse entre sus elementos utilizando la rueda del ratón, mientras que los grupos de ventanas añaden acciones para elevar todas las ventanas del grupo o enviarlas al fondo.

El menú Kickoff también mejora su navegación mediante teclado: ahora es posible recorrer los resultados de búsqueda sin depender exclusivamente del ratón. Además, se incorpora un control para personalizar el color del texto del botón del menú.

El gestor de ventanas Twin recibe ajustes relacionados con los bordes y la gestión de pantallas. Las preferencias personales para eliminar los bordes de las ventanas pueden prevalecer ahora sobre los valores predeterminados de cada aplicación. La decoración Laptop incorpora botones para mantener una ventana por encima o por debajo de las demás.

También se han corregido problemas relacionados con la validación de pantallas y el comportamiento de Xinerama cuando está desactivado.

Ark, KPDF, Konqueror y otras aplicaciones

Las aplicaciones integradas en Trinity también reciben mejoras funcionales. Ark, el gestor de archivos comprimidos, incorpora una alternativa basada en 7-Zip para extraer archivos RAR cuando el método habitual no está disponible. También corrige problemas con los listados de archivos RAR 7, la actualización de archivos TAR y la selección del formato de compresión en los diálogos de guardado.

KPDF amplía la compatibilidad con documentos protegidos mediante cifrado AES-256 y corrige errores de representación y de impresión. KuickShow, el visor de imágenes, sustituye la antigua biblioteca imlib1 por imlib2, con mejoras en el escalado y la ampliación de imágenes para evitar distorsiones.

Konqueror incorpora un modo de renombrado mejorado en la vista de iconos, mientras que KCharSelect añade un panel de categorías que facilita localizar caracteres especiales.

También se amplía el soporte del protocolo lzip en las bibliotecas de Trinity y en Krusader. El selector de archivos conserva el nombre introducido al guardar documentos y KMix incorpora una opción para restaurar los niveles de volumen después de reiniciar el escritorio.

Compatibilidad con bibliotecas y tecnologías actuales

Una parte importante de R14.1.7 está dedicada a mantener la compatibilidad con versiones recientes de bibliotecas y herramientas de desarrollo. La actualización incorpora soporte para OpenSSL 4, Python 3.15, libical 4, libpqxx 8 y Poppler 26.06. Además, se eleva a OpenSSL 1.1 la versión mínima admitida.

También se han realizado cambios en el sistema de construcción de varios componentes. Kipi-plugins se ha convertido a CMake, mientras que Krusader y KVIrc abandonan el soporte para Autotools.

En el apartado de estabilidad se corrigen numerosos errores. Entre ellos destaca un problema relacionado con D-Bus que podía provocar un consumo de CPU del 100 % por llamadas recursivas. También se soluciona un consumo excesivo de memoria al procesar archivos `/proc/cpuinfo` de gran tamaño proporcionados por lxcfs.

Otras correcciones afectan a cierres inesperados de Kate, Kopete y KSim, problemas del servidor de sonido aRts, errores de desplazamiento en Konsole y fallos en la visualización del menú del escritorio después de reanudar el equipo desde la suspensión.

Nuevas distribuciones compatibles

Trinity R14.1.7 actualiza también su catálogo de distribuciones compatibles. Entre las incorporaciones se encuentran Ubuntu 26.10, Fedora 44 y Mageia 10.

Al mismo tiempo, se retira el soporte para Ubuntu 24.10, Fedora 42, Mageia 9 y openSUSE Leap 15.6. Estos cambios permiten concentrar el mantenimiento y las pruebas en plataformas más recientes.

Disponibilidad de Trinity Desktop R14.1.7

Trinity Desktop Environment R14.1.7 está disponible para diferentes distribuciones GNU/Linux, además de sistemas BSD y DilOS. El proyecto mantiene un calendario de publicación basado en el estado del desarrollo y las correcciones pendientes, en lugar de seguir fechas fijas.

La actualización desde R14.1.6 debería ser sencilla, según los desarrolladores. No obstante, los usuarios que empleen aplicaciones o scripts que interactúen con las interfaces internas de Trinity deben prestar atención a algunos cambios incompatibles: Konsole modifica el comportamiento del pegado, Kate unifica el posicionamiento del cursor mediante índices que ahora comienzan en uno y KOrganizer pasa a incorporar los archivos adjuntos de los eventos directamente en los datos del calendario de forma predeterminada.

Con R14.1.7, Trinity demuestra que mantener un escritorio clásico no significa renunciar a la compatibilidad con tecnologías modernas. El proyecto continúa conservando la filosofía visual de KDE 3.5 mientras actualiza sus componentes y corrige problemas para seguir funcionando en sistemas actuales.