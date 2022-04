El mundo de Linux (O de GNU/Linux) es pródigo en discusiones apasionadas entre los desarrolladores que, muchas veces aún para los que tenemos un nivel de conocimientos algo superior al del usuario común, resultan incomprensibles. Una de ellas fue hace unos años por la incorporación de systemd.

Por supuesto, gracias a las características del software libre y de código abierto, si eres un desarrollador, siempre puedes hacer una bifurcación de un proyecto eliminando los componentes que no te gustan. Es por eso por lo que en este post vamos a enumerar tres distribuciones Linux sin systemd.

Qué es systemd

Desde ya, para saber si instalar o no una distribución sin systemd, lo primero que tenemos que saber es que es systemd. Definamos primero un concepto previo.

En el contexto de la informática demonio (Traducción literal de deemons) es un servicio que se ejecuta en segundo plano al arrancar el sistema o iniciar sesión. Brinda servicios utilizados por otras aplicaciones como impresión de documento o reproducción de sonido.

systemd es un conjunto de demonios que utilizan muchas distribuciones Linux para iniciar el sistema. Además de controlar que programas deben ejecutarse al inicio del sistema, lleva un registro de la actividad del sistema, se ocupa del inicio de sesión de los usuarios, ejecuta trabajos programados. se ocupa de la fecha, la ubicación, de mantener una lista de usuarios registrados y contenedores y máquinas virtuales en ejecución, gestión de las cuentas del sistema, directorios y configuraciones de tiempo de ejecución y demonios para administrar redes simples configuración, sincronización de tiempo de red, reenvío de registros y resolución de nombres.

Podemos resumir el papel de systemd de la siguiente forma:

Al encender el ordenador, la BIOS ejecuta la inicialización del hardware. El gestor de arranque le cede el control al núcleo Linux. El núcleo carga un disco RAM inicial que carga las unidades del sistema y luego busca el sistema de archivos raíz. systemd toma el control montando el sistema de archivos e inicializando los servicios necesarios.

¿Quién podría tener problemas con una herramienta tan útil?

En principio, muchas de las críticas vienen por problemas personales entre los creadores y los críticos. Pero, también hay cuestiones técnicas como la excesiva complejidad del proyecto. systemd hace demasiadas coas y ocupa mucho espacio en donde hasta ahora la norma fue de herramientas simples y enfocadas lo que garantizaba su estabilidad. De hecho, la filosofía UNIX, en la que se basó Linux, sostiene que cada herramienta debe hacer una cosa y hacerla bien.

Distribuciones Linux sin systemd

Devuan

Con esta distribución basada en Debian tengo una pequeña historia. Más allá de las cuestiones técnicas, me interesó su propuesta de no hacer comentarios negativos hacia ninguna distribución. Se sabe que muchos miembros de la comunidad Debian suelen hacer comentarios muy negativos hacia Ubuntu. No tuve mejor idea que proponer en la lista de correos para el intercambio entre usuarios y desarrolladores de Ubuntu que pasara a basarse en Devuan. No tuve en cuenta que muchos desarrolladores de Ubuntu lo son de Debian. Salvo Shuttleworth creo que no quedó nadie sin insultarme.

Devuan se basa en la versión estable de Debian y nos permite elegir entre 3 alternativas a systemd. Tiene las mismas posibilidades de escritorio que el proyecto de orígen y está disponibles en los siguientes formatos y arquitecturas:

i386 y amd64

Imagen viva de escritorio.

Instalador de red.

Desktop dvd (Para instalaciones sin Internet).

Servidor

Escritorio mínimo.

amd64, arm64, armel, armhf, i386 y ppc64el

Instalador de red.

Nitrux

Otra distribución basada en Debian y sin systemd viene con el escritorio KDE con capas de personalizaciones propias. Utiliza el format de paquetes Appimage para la instalación de programas y solo incluye aplicaciones 100% libres

Viene en dos versiones. La completa con el escritorio personalizado y una mínima sin las personalizaciones.

Void LInux

Esta distribución no está basada en ninguna otra. Utiliza su propio gestor de paquetes escrito desde cero por sus propios desarrolladores y ofrece una detallada documentación para poder configurar la instalación sin problemas.

Está disponible para las arquitecturas x86_64, i686, arm y plataformas arm.