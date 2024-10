Hace un tiempo, en mi Raspberry Pi 4 usaba Manjaro ARM. Era el sistema que también estaba usando en mi portátil principal, y me dio por probar. Como Raspberry Pi OS es el sistema oficial y el que merece la pena tener para algunas gestiones — como actualizar la EEPROM oficial –, pues lo instalé e intenté hacerme a él. Puede que lo consiguiera, pero durante todo este tiempo he echado en falta algo.

Si dejé Manjaro ARM en su día, quizá fue por el deporte «caribeño». Yo usaba mucho Acestream, y no conseguí hacerlo funcionar en 64bits. Así que pasé un tiempo en RPiOS de 32bit, pero más recientemente subí a los 64bit. Ese es el primer motivo que me ha hecho volver a Manjaro: si no necesito Acestream y sí un sistema más general, Manjaro ARM es mucho más completo que Raspberry Pi OS, o yo lo siento así.

Raspberry Pi OS y su Pixel

Yo lo siento por todos aquellos que prefieren un escritorio ligero, pero a mí en ya 2024 no me gustan. Podía con ellos cuando usé Ubuntu por primera vez, pero hoy en día ya no. No me siento cómodo. Tampoco es que Plasma, mi elección actual, sea super bonito, pero más atractivo visualmente sí es, y además ofrece muchas más opciones a las que ya me he hecho.

Pixel está basado en LXDE, y para ser honesto, tampoco se nota una gran diferencia de rendimiento con respecto a Plasma. Así que la cosa está bastante clara.

Manjaro ARM y AUR

Manjaro ARM es la versión para este tipo de arquitectura de lo que ya uso en el escritorio. No tengo mucho que cambiar, sólo tener en cuenta lo de la arquitectura. Muchos programas tienen versión para ARM, y lo que no está por parte del desarrollador, lo sube la comunidad a AUR.

AUR también sería la respuesta a por qué no usar algo como Ubuntu en mi Raspberry Pi. No todo el software está preparado para ARM como sí lo está para x86. Si existe algo, es fácil que esté subido a AUR y ya compilado para ARM, como Stremio.

Acceso a Flathub desde Pamac

Hace un tiempo escribimos una artículo en el que enseñábamos cómo activar el soporte para paquetes flatpak en Raspberry Pi OS. Esto nos ofrece un nuevo mundo de posibilidades. Por poner algunos ejemplos, podemos instalar desde ahí la versión oficial de Kodi — la que soporta directamente XBMC Foundation, nada de compilaciones de la distribución — o el navegador Vivaldi.

Si lo añadimos desde el terminal, la instalación de paquetes flatpak también tiene que ser desde el terminal. Si no conocemos el nombre de un paquete, tenemos que buscarlo. La alternativa es buscar el programa en la página web de Flathub, hacer clic en el botón «Install» e introducir el comando en el terminal. Pero, ¿no sería más fácil si estuviera en la tienda de software?

Por defecto, Manjaro ARM, como la versión x86, tiene desactivado el soporte para AUR y Flatpak, pero se puede activar el primero con un sencillo interruptor y el segundo instalando libpamac-flatpak-plugin. A partir de ese momento podremos buscar flatpaks desde Pamac — no olvidéis que es el nombre de la tienda de software, y que Pacman es otra cosa –.

Hablando de Pamac, es una tienda de software que queda bien en los nuevos tiempos. La de Pixel es una tipo el Synaptic que tanto se usaba en Ubuntu cuando no había tiendas de software. Es una herramienta gráfica, pero está a años luz de cualquier tienda completa.

El problema de los retrasos en Manjaro ARM

Manjaro en su versión principal lanza una versión o actualización estable cada mes aproximadamente. A diferencia del Arch en el que se basa, comprueba que todo funciona como se espera en las ramas Unstable y Testing, pero el software llega con regularidad y relativamente pronto. No es igual en Manjaro ARM: depende de Arch ARM, y aquí también van un poco más despacio. Por lo tanto, en el momento de escribir este artículo ya habían pasado unos seis meses desde la anterior versión estable.

Por ejemplo, Firefox estaba en la versión 123 cuando yo lo instalé, a pesar de que ya estaba disponible Firefox 130. Esto puede ser un problema para los que quieran el software más actualizado, pero por lo menos en cuanto a programas se puede tirar de AUR o Flathub, ya que es una opción.

Resumiendo

Para resumir, tras un tiempo en el que estuve en un sistema con base Debian y con el que sentía que me faltaba algo en mi Raspberry, me pasé a Manjaro ARM. El motivo principal es que hay opciones mejores que Pixel, la experiencia de escritorio es más completa, estoy acostumbrado y encima tengo soporte para AUR. Para mí fue una decisión fácil de tomar. Eso sí, siempre tendré una SD preparada con RPiOS por lo que pueda pasar.