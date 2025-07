Hace un tiempo, mi centro multimedia era un viejo PC con Manjaro. No iba muy fluido, pero podía hacer casi de todo y, una vez lanzada una app, no tenía mayores problemas. Pero ese equipo no envejeció demasiado bien y ahora uso un Mini PC con Windows. De lo mejor que hice en ese viejo PC fue meterle Plasma BigScreen, con lo que rejuvenecía un poco. Lo malo era que tenía muchos bugs, como aplicaciones repetidas, y muchas cosas estaban a medias. La interfaz para televisores de KDE se quedó en Plasma 5.27 y algunos nos temimos lo peor. Pero hoy traigo buenas noticias.

Vía OMG! Ubuntu!, me he enterado de que un desarrollador de nombre Espi ha continuado con el proyecto. Espi es un colaborador de Plasma Mobile y siempre estuvo interesado de tener Linux en su tele. Se dio cuenta de que Plasma BigScreen pedía ayuda para avanzar, y recogió el guante. Cabe destacar que Plasma Mobile y Plasma BigScreen se parecen mucho, por lo que no debe ser muy complicado trabajar en el segundo si ya se está colaborando en el primero.

Plasma BigScreen es una interfaz para televisores

En la nota de Espi se explica qué es Plasma BigScreen: un entorno gráfico para televisiones y otras pantallas. Está diseñado para ser usado con las flechas de navegación, con mandos de TV o de consolas. Por mi parte, añadir que se siente más fluido que Plasma normal y completo, en parte porque no cuenta con un escritorio tradicional.

Lo primero que hizo el desarrollador fue trabajar en los repositorios para que usara todo lo relacionado a los seises, es decir, Plasma 6, Qt6, etc. Con los seises ya disponibles, empezó a modificar la interfaz, y el trabajo se nota, y mucho. En la pantalla de inicio se ve lo de la captura de cabecera. Se nota claramente que los iconos son más planos y redondeados, lo que le da una imagen más moderna:

«Primero trabajé en la interfaz de la pantalla de inicio. Simplifiqué el diseño para reducir la complejidad visual, eliminando fondos de paneles y sombras donde fue posible, y añadí descripciones emergentes (tooltips) para los indicadores. Después añadí una vista de «reloj ampliado» para cuando el usuario se encuentra en la parte superior de las categorías de aplicaciones (según los prototipos), que se reduce cuando el usuario baja en la vista. Migré las listas de aplicaciones para que usen ListView y almacenamiento en caché de delegados, en lugar de posicionar manualmente las coordenadas de cada elemento, para mejorar el rendimiento. Además, el fondo ahora se desenfoca cuando no es el foco principal de la interfaz«.

Por otra parte, añadió una búsqueda basada en KRunner, lo que en Plasma normal aparece al pulsar las teclas Alt + Barra.

Aplicación de ajustes con interfaz renovada y otras mejoras

La aplicación de ajustes ha sido rediseñada. Ahora se parece menos a la de Plasma Mobile y tiene más sentido en una interfaz para pantallas grandes. A mí me recuerda un poco a lo que se ve en la versión de Android para tablets, o LineageOS para Raspberry Pi.

La respuesta general de la interfaz ha mejorado mucho. La anterior estaba «rota», por lo que Espi decidió repararla. Ahora, la animación funciona como se esperaba, y las apps entran tras mostrar el icono de la misma, el fondo en un color que depende de la aplicación y su icono y un pequeño fundido.

Por último, ahora Plasma BigScreen también cuenta con Envmanager, una app que Espi desarrollo para Plasma Mobile y que gestiona configuraciones específicas de la Shell necesarias en servicios como KWin.

Plasma BigScreen 6 no está disponible… aún

El que quiera probar Plasma BigScreen 6, debe hacerlo en postmarketOS en una Raspberry Pi, tal y como explica en la nota. También hay un paquete en AUR para distribuciones con base Arch, pero no ha sido probado (más adelante lo haré yo y actualizaré este artículo).

La versión estable de Plasma BigScreen 6 llegará a los repositorios de Arch y Debian, entre otros, más adelante.