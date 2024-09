Hace mucho tiempo yo jugaba con un colega a hacer música. Empecé ya con Linux, y más adelante me pillé un Mac para facilitar las cosas. Fue entonces cuando mi compañero me habló del retraso que existía en Windows, y mucho tiempo después me enteré de que existía un kernel RT para todo esto en Linux. Nunca lo he necesitado, y próximamente no lo va a necesitar nadie porque estos parches van a formar parte del kernel oficial.

La historia del kernel RT empieza en los años ’90. Las universidades empezaron sus propios kernels de tiempo real por aquel entonces. Ya en 2005 existían un conjunto de parches PREEMPT_RT, y en la actualidad hay distribuciones, como Manjaro y Garuda, que ofrecen núcleos acabados rtXX, siendo las equis el número de compilación. Todo esto será parte del pasado en un futuro en el que se incluya de manera oficial en el kernel.

Linux 6.12 acabará con el kernel RT. Lo adoptará de manear oficial

Según ha confirmado Steven Vaughan-Nichols a ZDNet, la firma final de Linus Torvalds se produjo mientras asistía a la Cumbre Europea del Código Abierto. El padre de Linux escribió el código original de printk, una herramienta de depuración que puede señalar los momentos exactos en los que se bloquea un proceso, pero que también introduce una latencia que va en contra de la computación en tiempo real. Son los cambios en printk que permiten el soporte de consola atómica/hilada, crucial para el mainlining en tiempo real.

¿En qué lo notaremos los usuarios de Linux? En realidad… en poco o nada. Si puede ser importante si se usan programas de grabación de audio — como Ardour — o cualquier otro software donde sea importante que ciertas entradas sean más precisas, pero eso es algo que casi nunca echamos de menos. Lo bueno de todo esto es que no necesitaremos instalar un kernel especial para realizar todas estas tareas. Un núcleo que, dicho sea de paso, suele estar ya desfasado por haber llegado al final de su ciclo de vida.

El cambio debería llegar junto a Linux 6.12, programado para noviembre o principios de diciembre y la versión LTS de este 2024.